Kako postati še boljši

Po eni strani poklicna športna kariera, po drugi pa rekreacija, ki nam izboljša življenjski slog. Ne glede na to, v katero od teh dveh sfer pripadamo, je pomembno, da je vodenje teh strokovno. Samo tako bodo rezultati uspešni, treningi pa varni. Šport se hitro razvija. Prav tako se razvija znanost v športu, kjer prihaja do novih spoznanj in novosti na različnih področjih. Na primer razvoj ter inovacije športne opreme in rekvizitov za vadbo, razvoj trenažnega procesa, poznavanje procesa regeneracije in diagnostika v športu kot posledica novih tehnologij. Zato mora športna stroka nova znanja sistematično in kontinuirano dopolnjevati.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je OKS