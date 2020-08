Rogličevo Loro skrbi: Zakaj se je moralo zgoditi ravno pred Tourom?

Predstavitev knjige Lore Klinc, 24. 8. 2020, Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik

V ljubljanskem Kinodvoru so danes predvajali predpremiero dokumentarnega filma o pripravah na dirko po Franciji. Ob predvajanju filma v režiji RTV Slovenija je svoj knjižni prvenec z naslovom Kilometer nič predstavila tudi, Rogličeva življenjska sopotnica.»Knjiga je moj najljubši medij. Zapisana beseda pravzaprav. Besede imajo namreč toliko različnih pomenov, interpretacij, da si lahko, če to knjigo prebereva ti in jaz, vse skupaj predstavljava na tisoč načinov. Kolesarstvo sem želela predstaviti tako v teoriji kot tudi v intimnih delih našega življenja,« je ob predstavitvi knjige povedala Klinčeva in razkrila marsikatero zanimivost iz zakulisja najboljšega slovenskega športnika minulega leta.Ta naj bi že čez nekaj dni začel pot proti največjemu življenjskemu cilju – zmagi na dirki po Franciji. Javnost sicer napeto spremlja, kakšne so posledice padca na četrti etapi kriterija Dauphine. »Ta padec je vse prizemljil. Kar preveč. Po eni strani bi bilo lahko veliko hujše. A zakaj se je moralo dogoditi ravno pred startom Toura? Kar s tesnobo čakam, kaj bo,« je zaskrbljena tudi Lora in potrdila, da Primož še zdaleč ni stoodstotno pripravljen. Sama se na Tour podaja z enoletnim sinomIdejo o knjigi in dodatno razširjanje glasu o kolesarstvu v Sloveniji je pohvalil tudi predsednik Kolesarske zveze Slovenije (KZS)»V Sloveniji ni več osebe, ki ne bi govorila o kolesarstvu. S tem sta Lora in Primož začela odpirati neke povsem druge meje, drugačen pogled na ta šport. Pripomogla sta, da so se kolesarji in kolesarke v Sloveniji iz kilometra nič prestavili na kilometer ena, dva in naprej.«​