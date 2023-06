Kaj se dogaja z Luko Dončićem? Še nikoli ni bil takšen! (FOTO)

Za slovenskim košarkarskim draguljem Lukom Dončićem je težko in naporno leto. Njegovemu Dallasu v ligi NBA kar ni in ni steklo, izpadli so mnogo prej, kot so upali. Predčasni zaključek sezone pa je očitno Luka več kot dobro izkoristil in se že pripravlja na nove izzive.

Medtem ko so mu navijači lige NBA v preteklih letih očitali, da je med počitnicami pridobil preveč kilogramov, je tokrat očitno šel v povsem drugo smer. Tako vitkega, kot je danes, ga nismo videli še nikoli.

Dončić se na novo sezono pripravlja s strogo dieto in napornimi treningi v telovadnici. Fotografija, ki jo je objavil njegov oboževalec, ki ga je srečal med treningom, je šokirala Američane; ti pišejo, da še nikoli ni bil v boljši fizični formi. Ob tem dodajajo, da motivacija ni le nova sezona NBA, temveč tudi prihajajoče svetovno prvenstvo, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom.