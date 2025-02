Kaj se bo zgodilo z vsemi Dončićevimi dresi v barvah Dallasa? Imamo odgovor

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki ga je njegovo moštvo Dallas Mavericks v nedeljo v šokantni menjavi poslalo k Los Angeles Lakers, se je z zapisom zahvalil navijačem teksaškega kluba – v nasprotju s svojim očetom Sašo Dončićem, ki je bil vidno razočaran nad potezami vodstva Dallasa.

Luka Dončić je v dolgoletni karieri v Dallasu navduševal številne navijače doma in po svetu. Mnogi so si zato omislili dres z motivom idola v barvah zdaj že nekdanjega kluba. Pri eni izmed spletnih trgovin, ki ima tovrstne izdelke še vedno v zalogi, smo preverili, kaj bodo storili z vsemi temi oblačili, saj niso več aktualna.

Menjava je presenetila tudi njih

»Tako kot celotno športno javnost in navijače je tudi nas včerajšnja menjava Luke Dončića k LA Lakers presenetila – hkrati smo tega prestopa tudi zelo veseli, saj je Luka prestopil v najbolj priljubljeno ekipo NBA na svetu. To je izjemna novica ne le za Luko Dončića, temveč tudi za Slovenijo in slovensko košarko, saj bo s tem še dodatno povečana njena prepoznavnost na svetovni ravni,« pravijo v Stadionshopu.

Trenutno še nimajo načrta, kaj storiti z dresi in oblačili, potiskanimi z Lukovo številko in priimkom v barvah Dallasa, a verjetno jih bodo ponudili po znižani ceni. »Glede na to, da je Luka Dončić v dresu Dallasa pustil neizbrisen pečat v NBA, verjamemo, da bodo ti artikli še vedno zanimivi za kupce – če ne drugače, kot spomin na pomemben del njegove kariere,« še dodajajo.

Trgovca smo vprašali tudi, kdaj lahko navijači pričakujejo artikle v barvah kluba LA Lakers. Pravijo, da so že v dogovorih z dobavitelji. »Na žalost trenutno nimamo konkretnih informacij o tem, kdaj bodo na voljo, vendar si prizadevamo, da jih ponudimo čim prej,« še odgovarjajo.