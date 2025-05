K našemu šampionu Tomažu Baradi prišli z vsega sveta (FOTO)

Nekdanji večkratni prvak in šampion v kickboxingu in tekvondoju, danes pa predsednik Športne zveze Maribor ter AETF, Tomaž Barada, je nedavno na Rogli organiziral že sedemnajsti Barada Camp, kjer je okoli 500 udeležencev iz različnih držav treniralo z najboljšimi tekmovalci sveta pod taktirko najboljših trenerjev. Letošnje največje ime je bil nedvomno dolgoletni trener MMA veščin Zelg Galešić, ki ga širša javnost najbolje pozna kot trenerja našega FNC šampiona Mirana Fabjana.

»Pri nas že vrsto let kvalitetno treniramo z najboljšimi trenerji in vrhunskimi inštruktorji,« pravi Barada, nekdanji podpredsednik OKS, ki poudarja, da za udeležbo na tridnevnem kampu ni treba biti vrhunski tekmovalec. »Primeren je za vse, športnike, trenerje, začetnike in ljubitelje borilnih veščin,« še pove in doda, da na kamp prihajajo udeleženci z vseh koncev sveta. »Kapacitete se hitro zapolnijo,« poudari. Ponujajo tudi obšportne dejavnosti, kot je denimo tematska zabava, ki poteka drugi večer in se je udeležijo prav vsi.

Šampiona svojih kategorij, Tyra Barada in Bailey Murphy, sta podpisala pogodbi z opremljevalcem športne opreme Top Ten. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Tomažu Baradi (na treningu z Žigo Zagoranskim) na kampu vsako leto prisluhne nekaj sto ljudi. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Profesor dr. Marko Šibila je na ogled kampa pripeljal mednarodno rokometno delegacijo. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Treningi s šampioni, recimo boksarskim prvakom Dejanom Zavcem, so odlična izkušnja za udeležence. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI