Jurij Tepeš se podaja v trenerske vode

Triintridesetletni nekdanji smučarski skakalec Jurij Tepeš, ki je športno kariero sklenil pri 31 letih, je kmalu po tistem, ko je smuči postavil v kot, priznal, da je odvisnik od adrenalina in da si brez tega ne zna predstavljati življenja. Prav nihče pa si ne bi mislil, da je tako navdušen gorski kolesar, ki mu je malo mar za poškodbe, ki mu grozijo na njegovi poti čez drn in strn. Nedavno jo je med divjo vožnjo hudo skupil, ko je moral zaradi poškodbe v bolnišnico.

Jurij Tepeš, ki je svojo strast našel v gorskem kolesarstvu, je pred meseci staknil grde poškodbe. FOTO: INSTAGRAM

»Po treh mesecih je moje telo blizu normalne pripravljenosti in skoraj nared za nove bedarije. Zlomljena lopatica, odprt zlom ter zdrobljena ključnica in zlomljena rebra. No, ni tako hudo, kot se sliši,« se je Jurij pred kratkim znova razveselil novih kolesarskih podvigov. To, da se v času okrevanja ni prepuščal brezdelju, pa je priznal pred dnevi, ko se je pohvalil s svojo novo pridobitvijo – diplomo o usposobljenosti za strokovno delo v športu. Nekdanji skakalec je opravil drugo stopnjo usposobljenosti za trenersko delo, prva pa bo še malce počakala. »Za nekaj časa imam dovolj izobraževanja,« pravi Tepeš, ki je iz kota znova potegnil kolo, saj bo izkoristil prav vsak sončni žarek za potepe na dveh kolesih.

Večkrat je priznal, da ga je adrenalin vedno mikal. FOTO: INSTAGRAM

Pred časom je priznal, da je v gorskem kolesarjenju našel svoj ventil za sproščanje, skoraj obvezni del njegovih podvigov pa so tudi padci, ki jih v zadnjem času ni bilo malo. »Ker mi manjka nekaj osnovnega znanja, sem večkrat padel, a tudi to sodi zraven,« je nedavno priznal.