Jure Košir priznal, da je prespal nastop srebrnega Žana

Zadnji slovenski alpski smučar, ki je natanko desetletje po Juretu Franku osvojil olimpijsko medaljo v moški konkurenci, je bil Jure Košir s slalomskim bronom leta 1994 v Lillehammerju. Danes pa se je uspeha Žana Kranjca veselil z dvourno zamudo, saj je po nočni prvi vožnji zaspal in si je nato, ne da bi vedel za medaljo, zavrtel posnetek.

»Prosim, ne mi povedati, kako se je razpletlo, ker pravkar gledam posnetek. Če se lahko slišimo čez pol ure,« je STA takoj ob klicu zabičal eden najuspešnejših slovenskih alpskih smučarjev iz obdobja druge uspešne slovenske generacije, ko je z njim na slalomskih progah kraljeval Alberto Tomba.

Drugo serijo prespal

Ob ponovnem klicu je pojasnil, da si je za prvo vožnjo pripravil bujenje, pred drugo pa ga je nato zmanjkalo. »Očitno ne zdržim več,« se je nasmejal, nato pa le priznal, da morda niti ni pričakoval sanjskega razpeta tekme.

Kot je dejal, gre za velikanski uspeh, ki ga je tudi sam zelo vesel, ker Kranjec to vsekakor več kot zasluži, saj je v zadnjih letih pokazal, da je v veleslalomskem vrhu. Drugo vožnjo je po njegovem mnenju odpeljal genialno ter našel optimalno linijo, čeprav je imel v prvi nekaj težav in ni kazalo na to, da bi lahko prišel skoraj povsem na vrh.

Zlata medalja mu je ušla po prvi vožnji

»Opravil je vrhunsko vožnjo. Eno boljših na olimpijskih igrah sploh, glede na zelo težke pogoje. Slaba vidljivost, neravna podlaga, ponekod ledeno, drugje valovito. To obvladajo res le največji mojstri in Žan je gotovo med njimi. Letos velikokrat ni imel sreče s pogoji, predvsem pa je zelo močen tekmovalec, ki zdrži velike pritiske, kar je tukaj pokazal,« je dejal štirikratni udeleženec olimpijskih iger, ki bo aprila slavil abrahama.

Košir je med vožnjo prvega favorita in vodilnega po prvi vožnji, Švicarja Marca Odermatta, že menil, da tudi njemu Kranjca ne bo uspelo premagati, saj je do treh četrtin proge izgubljal, a je očitno iz zadnjih nekaj zavojev čudežno izvlekel potrebne stotinke za zmago. Vseeno gre za vrhunski rezultat, zlata medalja pa je verjetno slovenskemu smučarju ušla v prvi vožnji, meni Košir.

Košir: Imamo zelo veliko razlogov za veselje

To je za Kranjca še toliko bolj pomembno, saj je edini moški predstavnik v tehničnih disciplinah in zanj ni bilo enostavno. »Verjetno si je naložil kar precej pritiska, a je oddelal svoje vrhunsko in sem zelo vesel njegovega uspeha,« je dejal Košir, ki se iz lastnih izkušenj zaveda velikega veselja za športnika po olimpijskem uspehu, v katerega je treba vložiti veliko truda.

Nekdanji smučar spremlja tudi druge olimpijske nastope slovenskih športnikov in pravi, da imamo zelo veliko razlogov za veselje, saj je to, kar ti prikazujejo, velik čudež, še posebej glede na majhnost in sredstva, ki so na voljo slovenskemu športu. To nam po njegovih besedah zavida marsikatera druga država.