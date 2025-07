Jokić ima pogodbo v vrednosti 235 milijonov evrov, konj mu je z zmago prinesel 375 evrov. Tako je praznoval ... (VIDEO)

Nikola Jokić je imel včeraj razlog za praznovanje. Je pa to praznovanje izgledalo, kot da je osvojil prstan prvaka lige NBA. Tako namreč pišejo mediji iz Srbije in Bosne in Hercegovine ob pogledu na dogajanje v Srbobranu na tradicionalni Petrovdanski konjski dirki, kjer je zmagal Jokićev konj Aragorn.

Čeprav je zvezdnik lige NBA in eden najboljših košarkarjev na svetu, se je Jokić na dirko odpravil na svoj značilno preprost način, brez blišča in pompa. Kamere televizije Arena Sport so ga posnele, kako naslonjen na ograjo pije pivo, nato pa proslavlja zmago Aragorna.

Pridobljena nagrada zanj simbolične vrednosti

Kot navaja isti portal, mu je zmaga prinesla denarno nagrado v višini 44.000 dinarjev (približno 375 evrov, op.p.). Aragorn je z jezdecem Vladimirom Pribićem prepričljivo zmagal na dirki dolgi 2100 metrov. Po vtisih prisotnih se je Jokić na hipodromu živciral bolj kot običajno med tekmami lige NBA. Pogosto se omenja, da so bili konji, in ne košarka, njegova prva ljubezen. Je tudi lastnik več konjev.