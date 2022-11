Je to dokaz, da so Slovenci vohunili za Srbkinjami? Fotografije razkrivajo ...(FOTO)

Predsednica Rokometne zveze Srbije Milena Delić je razkrila, kako naj bi gostiteljica evropskega prvenstva Slovenija vohunila za žensko reprezentanco Srbije. Slednjo so porazile Slovenke v tretjem kolu in neslavno zapustile prvenstvo. Po porazu so v javnost prišli škandalozni posnetki, pišejo srbski mediji.

Srbski mediji pišejo, da Slovenija ni izbirala sredstev za dosego cilja, saj da naj bi na skrivaj snemali zadnji trening srbske selekcije, na katerem so pripravljali taktiko za odločilno tekmo. Po pravilih Evropske rokometne zveze (EHF), ki je potrdila, da je prejela pritožbo s strani srbske reprezentance, je treninge drugih reprezentanc na evropskem prvenstvu prepovedano snemati.

Na instagramu je Delićeva objavila fotografije, s katerih naj bi se jasno videlo, kako so Slovenci snemali tekmo. V kartonsko škatlo z odprtino so zaprli telefon in tablico. To naj bi prva opazila srbska rokometašica Jelena Lavko. »Žal mi je, ker smo s Slovenijo doslej imele 3:0 v medsebojnih srečanjih na velikih tekmah. Še bolj pa mi je žal, ker nasprotna ekipa snema treninge, kjer ni kamer, ampak so postavili telefon in ipad, da bi nas snemali, ker se bojijo, da jih bomo premagale s štirimi beki. Zakaj bi se torej pogovarjali o rokometu in športu,« je razočarano dejala.

Slovenske rokometašice ogorčene nad obtožbami iz Srbije

Slovenske rokometašice so ogorčene nad obtožbami iz Srbije, da naj bi pred torkovo tekmo zadnjega kroga v skupini B na evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji domnevno posnele trening svojih tekmic iz Srbije.2

»Nobenega treninga naših tekmic nismo posneli, snemamo pa vsako našo vadbo, kar pa je srbski in nekaterim drugim reprezentancam malce nenavadno. Preveč spoštujem Srbijo in selektorja Uroša Bregarja, ki je pravzaprav najbolj zaslužen za uspehe zdajšnjega rokometnega rodu, da bi naredili kaj takega. Vsi drugi moji komentarji v zvezi s tem so povsem nepotrebni,« je o domnevni »snemalni aferi« dejal slovenski selektor Dragan Adžić, piše STA.

»Za te obtožbe sem slišala šele kasneje, ko jih je srbska reprezentanca posredovala medijem. Ne vem, kaj bi lahko rekla o celotni zadevi, razen tega, da o tem nisem vedela nič,« je dejala Nina Zulić, medtem ko je Nina Žabjek dodala: »Mi rokometašice smo tukaj, da se ukvarjamo in osredotočamo na našo igro, druge zadeve pa niso naš posel.«

»Na te obtožbe nimam komentarja. Dekleta smo tukaj, da igramo rokomet, uživamo v igri in se dokazujemo v Sloveniji in jo skušamo narediti ponosno. In to je vse,« je v zvezi s tem dejala Tjaša Stanko.

»Mi smo ekipa, druge zadeve pa niso naše delo. Osredotočamo se na igro ter naslednjo tekmo in to je to,« je na koncu o nič prav prijetnih obtožbah iz Srbije dejala Alja Varagić.