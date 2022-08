Javnost šokiral posnetek športne legende: pleše z nagimi dekleti, eno grabi za prsi (VIDEO)

Legendarni češki nogometaš in nekdanji dobitnik zlate žoge, zdaj pa športni direktor Juventusa, Pavel Nedved, se je znašel v precej neprijetni situaciji.

Nekdanji vezist Lazia in Juventusa je bil na zasebni zabavi, s katere so pricurljali posnetki. Tako se je znašel v objemu s tremi napol golimi dekleti, nekdo pa jih je posnel in škandal je tu.

Pavel Nedved (49) se je pred leti ločil od žene, s katero ima dva otroka, razšla pa sta se zaradi 26-letne Lucije Anovcinove.

Nedved ima sicer za seboj bogato kariero, za češko reprezentanco je zbral 244 nastopov in zabil 18 golov.