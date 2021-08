Janja Garnbret: To je moja pot do medalje

Janja Garnbret je nesporna junakinja tega poletja. Zlata medalja na olimpijskih igrah v Tokiu je krona njene izjemno uspešne kariere, v kateri pa še zdaleč ni rekla zadnje besede.Vendar je bila pot do Tokia dolga in naporna – treningi, odrekanja, taktike, garanje in vztrajnost. Tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih.Plezanje je njeno življenje, in še preden je vedela, kako močno ji ga bo zaznamovalo, je svoj naravni talent kazala pri plezanju po omarah, drevesih in kjerkoli je bilo mogoče. Ko je pri šestih letih prvič od blizu spoznala plezalno steno, je bila njena pot dokončno zapečatena. »Takoj sem vedela, da je to to,« se svojih začetkov danes spominja nasmejana Korošica.Ni bilo vedno lahko, vendar v življenju je treba gristi in vztrajati predvsem takrat, ko je najtežje. In prav izkušnje vrhunskih športnikov so nam lahko vzor, da pri njih poiščemo navdih za premagovanje vsakodnevnih izzivov.Naročnik oglasne vsebine je SKB banka