Iz Amerike bo pripeljal zvezdo

Oseminpetdesetletni Američan DeAnthony Langston je košarkarski javnosti znan kot eden od prvih dveh temnopoltih tujcev v dresu Olimpije. V paru s sonarodnjakom Ericom Cooperjem je za zeleno-bele igral v sezoni 1992/93, ko ju je v gnezdo zmajev povabil tedanji trener ter alfa in omega slovenske košarke Zmago Sagadin.

V Slovenijo se bo znova vrnil tik pred začetkom poletja. FOTO: Osebni arhiv

Konec aprila lani je po 30 letih za nekaj dni prišel na obisk v Ljubljano in nekdanjemu centru zeleno-belih je bilo tako všeč, da je že tedaj napovedal skorajšnji vnovičen prihod. In res, ni dolgo čakal, saj je bila povod za prihod DeAnthonyja tokrat tekma Cedevite Olimpije z Budućnostjo, na kateri so pod streho dvorane v Stožicah upokojili dres s številko 10 legendarnega Dušana Hauptmana. »Dule je legenda. Ni mi bilo treba posebej razmisliti o razlogu novega prihoda v Slovenijo, ko sem slišal za ta dogodek, in seveda mi ni žal. Pridem pa že kmalu spet, saj bom junija gost na 2. Festivalu športno-dokumentarnega filma v Rogaški Slatini, ki bo od 14. do 17. junija. Povabil me je direktor Vojko Korošec, jaz pa sem mu obljubil, da bo z menoj tudi znana osebnost iz filmsko-športne industrije ZDA, a naj ime še ostane skrivnost,« je v svojem slogu povedal Američan, ki je v Slovenijo in Ljubljano očitno zelo zaljubljen.

Ivo Daneu ga kliče Toni. FOTO: Osebni arhiv

Tako zelo, da si mu je v enem tednu uspelo ogledati kar precej športnih dogodkov in turističnih lepot sončne državice pod Alpami, kamor po njegovih besedah namerava odslej na počitnice prihajati redno in v to nagovoriti tudi svojo družino (ženo ter polnoletna hčer in sina) kar mu doslej ni uspelo. »Otroka imata seveda svoje življenje, a če bi mi uspelo pregovoriti ženo, bi se kar preselil sem,« nam je povedal ob njegovi vrnitvi v rojstni Los Angeles, kamor je odšel z enodnevno zamudo zaradi sneženja v Istanbul. »Prav mi je prišlo, da so mi za en dan prestavili odhod, saj sem lahko ostal še na hokejski tekmi Olimpije v Tivoliju,« nam je v slovo povedal Langston, ki ga legendarni Ivo Daneu kliče Toni, skupaj pa ju je sprejel župan Dola pri Ljubljani Željko Savič in jima predstavil projekt gradnje nove športne dvorane, ki jo bodo tam odprli najpozneje v treh letih.