Italijani o znanem Slovencu: Je v depresiji

Italijanski dnevnik La Repubblica je objavil članek, v katerem avtor piše, da je slovenski reprezentant in nogometaš Atalante Josip Iličić v slabem psihološkem stanju. V klubu so mu sicer poskušali pomagati, a neuspešno, zato je manjkal na zadnjih tekmah. Uradno je klub trdil, da je za odsotnost kriva poškodba. Klub mu je dovolil oditi domov v Slovenijo, da se poskuša pozdraviti v družinskem krogu, možnosti, da bi igral v nadaljevanju lige prvakov, pa so zelo majhne.



»Ali je v depresiji, lahko povejo le zdravniki. Depresija je namreč bolezen in ne stanje duha,« trdi novinar Franco Vanni in dodaja, da so ga prijatelji ocenili kot močnega, a hkrati krhkega fanta, kot so to stara drevesa.



Iličića, ki ni v postavi Atalante že od 11. julija dalje, naj bi močno prizadele razmere v Bergamu, kjer so se vsakodnevno ukvarjali s štetjem mrtvih zaradi koronavirusne pandemije, njihove krste so prevažali na tovornjakih, strah pred okužbo pa je bil prisoten na vsakem koraku.