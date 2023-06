Pogovor z Renejem Krhinom: imel je dovolj, zdaj bi užival v ljubezni

Rene Krhin je pred dobrim mesecem, še pred 33. rojstnim dnem, presenetil z odločitvijo, da končuje nogometno kariero. Nekdanji reprezentant je imel vsega vrh glave, kot je odkrito povedal v pogovoru za Delo in Slovenske novice, v katerem je bila rdeča niti tudi sobotni finale lige prvakov v Istanbulu med Manchester Cityjem in Interjem. Prav s slovitim modro-črnim klubom iz Milana je pred trinajstimi leti doživel enega od vrhuncev v svoji karieri, saj je bil član prvega moštva, ki je italijanskemu velikanu prinesel tretji naslov v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu po zmagi nad Bayernom z 2:0 (Diego Milito 2).

Rene, ali se vam kaj naježi koža v teh dneh, ko se v Milanu in pri Interju vse vrti okoli letošnjega finala lige prvakov v Istanbulu?

»Ujeli ste me v Milanu. (smeh) In da, ni se mogoče izogniti čudovitim trenutkom, ki so za črno-modro družino pomenili veliko. Takrat sem bil del prvega moštva, v ligi prvakov sem bil večkrat na klopi za rezervne igralce. Na slavnem stadionu Santiago Bernabeu tedaj resda nisem bil na klopi, a sem bil del moštva in prejel kolajno za naslov prvaka.«

Primerjave z zdajšnjim moštvom so nehvaležne. Ima Inter proti Manchester Cityju sploh kakšne možnosti?

»Na eni tekmi je mogoče vse. City je premočan v posesti žoge, a ima Inter v napadu igralce, ki lahko izpeljejo odločilno akcijo. Če bi igrali deset tekem, sem prepričan, da bi jih Manchester dobil vsaj pet, na eni pa je mogoče vse.«

Rene Krhin je pustil pečat v številnih močnih svetovnih ligah. FOTO: Reuters

Erling Haaland, Kevin de Bruyne, Ilkay Gündogan, Rodri in drugi »Angleži« pod taktirko Pepa Guardiola delujejo nepremagljivo. Ali Inter premore enakovredne tekmece na igrišču?

»Marcelo Brozović in Nicolo Barella sta v zvezni vrsti motorja, v napadu je Lautaro Martinez. Vedel sem, da je dober napadalec, ampak zdaj je odličen. Romelu Lukaku je v pravem trenutku ujel formo, tu je še Edin Džeko.«

Šampionski Inter je bil poseben, imel je tudi posebnega trenerja. Kako je takrat pripravljal moštvo Jose Mourinho?

»Izjemno predan in natančen je pri svojem delu. Za vsako malenkost se je pripravil, drugim so se zdele nepomembne, njemu obratno. Taktično je bil izjemen, vsak igralec je vedel, kje na igrišču mora stati in kako se gibati. Obrambno smo bili popolni in neprebojni, hkrati pa smo vedeli, da zagotovo lahko zabijemo gol. Njegova največja moč je bila, da je vsakega igralca prepričal, da je bil na igrišču pripravljen umreti zanj. Bil je iskren in je vsakemu povedal v obraz, kaj si misli.

Lepo je slišati, da ste znova srečni v ljubezni. Je vaša izbranka Slovenka?

»Normalno je, da ko si z nekom dlje časa skupaj, kot sem bil z nekdanjo izbranko, Francozinjo, s katero sem bil skupaj tri leta, in načrtuješ prihodnost, da razhod vpliva na čustva in odločitve. Nabiralo se je ... Ampak zdaj sem znova srečen. Moja Pia (uspešna manekenka Bernjak, op. p.) pozna nogometni svet, živela je v Milanu in Parizu, ve, kako se je vrtelo moje življenje.«

Se zdaj počutite bolje?

»Vseskozi se je moje življenje vrtelo okoli žoge, zdaj se lahko posvečam stvarem, ki osrečujejo navadnega človeka – druženju s prijatelji, družino, bolj sem svoboden. Prej nisem mogel uživati življenja mladega človeka. Nič ne rečem, bil sem znan nogometaš, imel sem denar, ampak zase in za moje želje ni bilo dovolj časa.«

S čim se boste ukvarjali v prihodnosti?

»Poslovno sem že nekaj časa aktiven, z očetom Robertom delujeva v nepremičninski dejavnosti in preurejava stanovanja. S prijateljem Galijem Vračunom pa prirejava partije, imenujeva jih skrivalnice.«

Odkrijte, prosim, kaj to pomeni?

»To so zabave za izbrane, za tiste, ki se želijo zabavati in družiti brez nasilja ter drugih težav. Posebnost koncepta je v tem, da sprejemava prijave in izbirava, kdo se lahko udeleži zabav. Dodana vrednost je tudi v tem, da preko 'skrivalnic' poskušamo pridobiti čim več sredstev za humanitarno pomoč. Želiva doseči publiko, ki bo uživala v dobrem vzdušju, življenjskem ritmu, bila sproščena in zadovoljna. Še zdaleč ni glavno merilo biti znan. V Mariboru sva že izpeljala dve skrivalnici, tretjo načrtujeva, želja je, da prideva tudi v Ljubljano in jih razširiva po vsej Sloveniji.«

Napreduje tudi reprezentanca. Spremljate vaše nekdanje kolege, med katerimi bi prav zdaj morali imeti eno od vodilnih vlog?

»Postaja vse boljša, ima hrbtenico, obrambnega vodjo, enako velja v zvezni vrsti in napadu. Gradi se in ne vem, zakaj se ji ne bi mogla posrečiti uvrstitev na evropsko prvenstvo.«