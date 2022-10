Ilka Štuhec: V Olimpiji sem se zjokala

Za Ilko Štuhec je čustveno naporno leto. Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu je doživela enega večjih tekmovalnih neuspehov. Naskok na olimpijski smukaški vrh se ji ni izšel po načrtih. Da se je pobrala, je potrebovala nekaj časa. Šele v Olimpiji v Grčiji je naredila poolimpijski obračun. »Razočaranje je bilo res veliko. Sem si mislila, končno grem na olimpijske igre 'fit'. Včasih pa se zgodijo povsem nepredvidljive stvari. Ne moreš vedeti, kdaj si kaj poškoduješ. In potem sem šla vseeno, ne z glavo skozi zid, ampak skozi tri zidove, da sem s tistim hrbtom verjela, da še vedno lahko nekaj naredim. Poskusila sem, enostavno se ni izšlo in očitno mi olimpijske igre niso namenjene,« je v pogovoru dejala dvakratna svetovna prvakinja v smuku.

Razmišljala o koncu kariere

»Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem to pošteno spustila iz sebe. Sredi poletja in zdaj še enkrat v Grčiji, kjer smo tudi obiskali Olimpijo, in prostor, kjer se vsakič prižge olimpijski ogenj, se tam res zjokala in zmenila in je v redu,« je opisala postopek svoje olimpijske sprave, ko je februarja na Kitajskem razmišljala tudi o tem, ali je sploh še vredno nadaljevati. Na vprašanje, ali se je dokončno odpovedala olimpijskim sanjam, je dejala: »Naslednje OI bodo na mojem ljubem prizorišču v Cortini d'Ampezzo. Ne bi si upala reči, ali bom šla ali ne. Bomo videli, kako pa kaj, je še kar dolga pot do tja.«

Spremembe v ekipi

Ilka, ki bo 26. oktobra dopolnila 32 let, se je po koncu sezone po treh letih sporazumno razšla s švicarskim trenerjem Stefanom Abplanalpom. Zamenjala je tudi proizvajalca smuči, s švicarskega Stöcklija je prešla na avstrijsko-češkega Kästleja, za katerega je podpisala tudi češka olimpijska šampionka v deskarskem paralelnem veleslalomu in superveleslalomu alpskega smučanja Ester Ledecka. »Ester poznam, je super punca, je pa čisto drugačna smučarka, sem vesela, da sva skupaj v tem,« je menila Štuhčeva. »Menjave so tvegane, so pa potrebne včasih, ko je preveč vsega in ne čutiš, da še kdo zares verjame tako kot ti.«

Ilka je manj kot mesec dni pred začetkom sezone v hitrih disciplinah v Cervinii pod Matterhornom v zelo dobri formi. »Kar nekaj stvari se je spremenilo, kar je dalo nek dodaten zagon, dodatno, ne bom rekla upanje, ampak verjetje, tako da za zdaj kaže dobro.«

Mama še naprej z odločilno vlogo

Že vse od njenih začetkov je del njenih vzponov in padcev njena mati Darja Črnko, ki ima še naprej odločilno vlogo v njeni mali ekipi, v kateri je v vlogi trenerskega pomočnika nekdanji smukač, Ljubljančan Marko Vukičević. Ta je v prejšnji sezoni tudi sam tekmoval, sicer pod srbsko zastavo. »Mama je že nekaj let ista,« v šali pravi Ilka. »Smo ogromno na poti, damo vesele trenutke skozi, damo težke trenutke skozi, na neki točki se mogoče zasitiš, je dovolj, potrebuješ nekaj novega, ti postane preveč udobno. Tedaj je treba narediti spremembe. Vedno verjameš, da je to najboljše možno, potem se to lahko pokaže za res ali ne res. Kakor koli, sem motivirana, pripravljena, vedno potrebuješ podporo okoli sebe, druge ljudi, ki to tudi pokažejo, ne samo govorijo, da greš pozitivno dalje.« Verjame v novo uspešno zgodbo, saj je z novim opremljevalcem dobila tudi »podporo, ki si jo lahko vsakdo samo želi«.

Dala bo vse do sebe

»Nisem si postavila nekih posebnih ciljev, seveda ciljam na svetovno prvenstvo, drugače pa je vsaka tekma pomembna, na vsaki želim dati vse od sebe, na koncu pa se izide, kakor se. Vem pa, da če sem sproščena, je čisto možno, da dosežem tudi zastavljene cilje. Zato v bistvu tudi še vztrajam,« je sklenila Ilka. Da se na novih smučeh zelo dobro počuti, po besedah mame Darje kaže tudi Ilkina prava aerodinamična smukaška drža, značilna za njene nastope v najboljših dveh sezonah, 2016/17 in 2018/19. »Vidi se, da spoznavam smuči, da jim zaupam, da mi je všeč to, kar spet delam, in da verjamem, da se to močno vidi tudi na govorici telesa.«

Ilka Štuhec, ki je v svetovnem pokalu dosegla 17 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega devet zmag, je v minuli zimi v ženskem smukaškem seštevku svetovnega pokala zasedla 21. mesto, v skupnem pa je bila na 53. mestu. Leta 2017 je bila v skupnem seštevku svetovnega pokala druga najboljša, boljša je bila takrat le Mikaela Shiffrin.