Idealni scenarij: Pogačar in Roglič na stopničkah

Selektor Uroš Murn ima na videz nehvaležno nalogo, vodi slovensko kolesarsko reprezentanco, od katere na svetovnem prvenstvu, ki se bo v nedeljo začelo v Ruandi, vsi pričakujejo zmago. Vendar ima v svojih vrstah Tadeja Pogačarja, branilca naslova in aduta, ki skoraj nikoli ne zgreši, ko si za cilj zada osvojiti svetovni vrh. Podobno miselnost ima tudi Primož Roglič. Na koncu je lahko le eden prvi, vendar je na odru za zmagovalce prostora za tri.

Na svetovno prvenstvo prihajate kot selektor, ki brani mavrično majico, je to za vas dodatna čast, morda pritisk?

»Ne čutim nikakršnega pritiska, že lani smo na svetovno prvenstvo šli z jasnim ciljem, ki smo ga uresničili. Morda bodo fantje čutili večji pritisk kot pred letom dni, saj vemo, da je lovorike težje braniti kot napadati.«

Vemo, da je lovorike težje braniti kot napadati.

Ekipa, ki tokrat šteje devet kolesarjev, je sicer zelo podobna lanski, le Matej Mohorič je zamenjal Jana Tratnika, prvič pa je pri članih zraven Gal Glivar. Je tako močna in dobro pripravljena, kot je bila v Zürichu?

»Moštvo je bolj ali manj na ravni lanskega. Upam in verjamem, da bosta Domen Novak in Gal Glivar z Vuelte prišla zelo dobro pripravljena, z zelo dobro kondicijsko bazo. Nanju računam povsem do zaključka, do dela, kjer se bo dirka prelomila. Ne dvomim o tem, da bo Primož Roglič tudi vrhunsko pripravljen. Pri Tadeju Pogačarju pa smo na zadnji dirki v Montrealu videli, da je ta čas tam, kjer mora biti. Tu bo tudi Matej Mohorič, ki se je izkazal v Quebecu. Mestni krogi v Kanadi so bili nekaj podobnega temu, kar nas čaka v Kigaliju. Ocenjujem, da bo lahko tudi on dolgo v ospredju in nam bo pomagal vse do zaključka.«

Priložnost za prvo kolajno se ponuja že prvi dan prvenstva, ko Pogačarja čaka izjemno razgibana vožnja na čas, kajne?

»Vsekakor, Tadej ima željo osvojiti mavrično majico tudi v tej disciplini. Mislim, da ga moti to, da mora za treninge na kronometrskem kolesu obleči navaden dres in bi rad to spremenil. Potem bo lahko vseskozi mavričen.«

Ne pozabiva na še enega slovenskega aduta, Primoža Rogliča, kakšna bo njegova vloga na cestni dirki?

»Enako kot lani bo Primož naš drugi vodja ekipe, lahko pa med dirko prevzame vlogo pomočnika, če bo to narekovalo njegovo počutje ali dogovor v ekipi pred štartom. Na to bo vplivalo tudi to, kako se razpletala dirka. Verjamem, da se bo Primož, če bo treba, znal prilagoditi temu.«

Je torej idealni scenarij za Slovenijo dve osvojeni kolajni na cestni dirki?

»Tudi to ni izključeno, če se spomnimo, kako se je odvijala lanska cestna dirka. Predvidevali smo, da bodo morali vsi preostali tekmeci slediti Tadeju, kar se je tudi zgodilo. Če bi bil Primož maksimalno pripravljen oziroma ne bi več čutil utrujenosti po Vuelti, bi se moral le držati zavetrja Mathieuja van der Poela, Remca Evenepoela, Bena Healyja in drugih, ki so poskušali ujeti Tadeja. Tekmeci bi ga pripeljali do možnosti, da osvoji kolajno, in podobno se lahko zgodi tudi v Ruandi. Zaveda se, da je imel lani lepe možnosti, letos pa se mu je bolje izšel tekmovalni program, tako da se bo vrhunsko pripravil na SP in zaključek sezone.«