  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

KOLESARSTVO

Idealni scenarij: Pogačar in Roglič na stopničkah

Slovenski kolesarski selektor Uroš Murn optimističen pred SP. Prva priložnost za kolajno v Ruandi že nedeljska vožnja na čas.
Uroš Murn bo v Ruandi s Tadejem Pogačarjem lovil drugo zaporedno mavrično majico. FOTO: KZS
Uroš Murn bo v Ruandi s Tadejem Pogačarjem lovil drugo zaporedno mavrično majico. FOTO: KZS
Miha Hočevar
 19. 9. 2025 | 08:22
A+A-

Selektor Uroš Murn ima na videz nehvaležno nalogo, vodi slovensko kolesarsko reprezentanco, od katere na svetovnem prvenstvu, ki se bo v nedeljo začelo v Ruandi, vsi pričakujejo zmago. Vendar ima v svojih vrstah Tadeja Pogačarja, branilca naslova in aduta, ki skoraj nikoli ne zgreši, ko si za cilj zada osvojiti svetovni vrh. Podobno miselnost ima tudi Primož Roglič. Na koncu je lahko le eden prvi, vendar je na odru za zmagovalce prostora za tri.

Na svetovno prvenstvo prihajate kot selektor, ki brani mavrično majico, je to za vas dodatna čast, morda pritisk?

»Ne čutim nikakršnega pritiska, že lani smo na svetovno prvenstvo šli z jasnim ciljem, ki smo ga uresničili. Morda bodo fantje čutili večji pritisk kot pred letom dni, saj vemo, da je lovorike težje braniti kot napadati.«

Vemo, da je lovorike težje braniti kot napadati.

Ekipa, ki tokrat šteje devet kolesarjev, je sicer zelo podobna lanski, le Matej Mohorič je zamenjal Jana Tratnika, prvič pa je pri članih zraven Gal Glivar. Je tako močna in dobro pripravljena, kot je bila v Zürichu?

»Moštvo je bolj ali manj na ravni lanskega. Upam in verjamem, da bosta Domen Novak in Gal Glivar z Vuelte prišla zelo dobro pripravljena, z zelo dobro kondicijsko bazo. Nanju računam povsem do zaključka, do dela, kjer se bo dirka prelomila. Ne dvomim o tem, da bo Primož Roglič tudi vrhunsko pripravljen. Pri Tadeju Pogačarju pa smo na zadnji dirki v Montrealu videli, da je ta čas tam, kjer mora biti. Tu bo tudi Matej Mohorič, ki se je izkazal v Quebecu. Mestni krogi v Kanadi so bili nekaj podobnega temu, kar nas čaka v Kigaliju. Ocenjujem, da bo lahko tudi on dolgo v ospredju in nam bo pomagal vse do zaključka.«

Priložnost za prvo kolajno se ponuja že prvi dan prvenstva, ko Pogačarja čaka izjemno razgibana vožnja na čas, kajne?

»Vsekakor, Tadej ima željo osvojiti mavrično majico tudi v tej disciplini. Mislim, da ga moti to, da mora za treninge na kronometrskem kolesu obleči navaden dres in bi rad to spremenil. Potem bo lahko vseskozi mavričen.«

Ne pozabiva na še enega slovenskega aduta, Primoža Rogliča, kakšna bo njegova vloga na cestni dirki?

»Enako kot lani bo Primož naš drugi vodja ekipe, lahko pa med dirko prevzame vlogo pomočnika, če bo to narekovalo njegovo počutje ali dogovor v ekipi pred štartom. Na to bo vplivalo tudi to, kako se razpletala dirka. Verjamem, da se bo Primož, če bo treba, znal prilagoditi temu.«

Je torej idealni scenarij za Slovenijo dve osvojeni kolajni na cestni dirki?

»Tudi to ni izključeno, če se spomnimo, kako se je odvijala lanska cestna dirka. Predvidevali smo, da bodo morali vsi preostali tekmeci slediti Tadeju, kar se je tudi zgodilo. Če bi bil Primož maksimalno pripravljen oziroma ne bi več čutil utrujenosti po Vuelti, bi se moral le držati zavetrja Mathieuja van der Poela, Remca Evenepoela, Bena Healyja in drugih, ki so poskušali ujeti Tadeja. Tekmeci bi ga pripeljali do možnosti, da osvoji kolajno, in podobno se lahko zgodi tudi v Ruandi. Zaveda se, da je imel lani lepe možnosti, letos pa se mu je bolje izšel tekmovalni program, tako da se bo vrhunsko pripravil na SP in zaključek sezone.« 

Več iz teme

Uroš MurnkolesarstvoPrimož RogličTadej Pogačarsvetovno prvenstvoMatej Mohoričdirka
ZADNJE NOVICE
09:30
Ona  |  Stil
DOM

Kaj narediti, da bo otroška soba urejena? Tu je nekaj nasvetov

Pomaga že nekaj manjših prilagoditev; postelja naj ima predale, pohištvo naj bo večnamensko.
19. 9. 2025 | 09:30
09:29
Novice  |  Slovenija
BO 14. PLAČA ZA VSE ALI NE?

Pomurski podjetnik Pavlinjek razburil nosečnice in delavce: ne bi jim dal božičnice

Vladni predlog je kritiziral pomurski podjetnik Štefan Pavlinjek. Na njegovo izjavo so se usuli komentarji državljanov.
19. 9. 2025 | 09:29
09:16
Ona  |  Stil
OBRATI

Novi CLA s tehnologijo EQ

Električna limuzina z izjemno hitrim polnjenjem; do konca leta bo na voljo tudi hibridni bencinar.
19. 9. 2025 | 09:16
09:09
Polet
NARAVNO

Detoks jeter brez dragih pripravkov: čudežna moč rozin

Kako očistiti jetra na naraven način? Preprost recept z rozinami vedno deluje.
Miroslav Cvjetičanin19. 9. 2025 | 09:09
09:04
Kronika  |  Doma
PREOBRAT

Slovenijo pretresa nasilje na srednji šoli: tako je že pred dnevi ukrepala mama napadenega dijaka

Že pred desetimi dnevi je podala prijavo na policijo.
19. 9. 2025 | 09:04
09:02
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽENJE

Druženje nekdanjih sodelavcev Radia Celje in Novega tednika na celjski Špici (FOTO)

Na Radiu Celje so se v devetdesetih kalili številni danes znani obrazi in glasovi.
Mojca Marot19. 9. 2025 | 09:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki