Hude težave za Dallas: bo Dončić lahko nastopil na peti tekmi?

Znano je najnovejše poročilo o poškodbah ekipe Dallas Mavericks, pri kateri so za peto tekmo finala zahodne konference končnice severnoameriške košarkarske lige kot vprašljiva označili slovenskega zvezdnika Luko Dončića zaradi njegovih težav s kolenom in gležnjem ter Derecka Livelyja, ki je na tretji tekmi prejel udarec v predel vratu.

Pred finalom severnoameriške košarkarske lige NBA je le še ena neznanka, kdo bo ob Bostonu drugi finalist. V noči na petek bo na sporedu peta tekma finala zahodne konference med Dallasom in Minnesoto.

Košarkarji Dallasa na četrti tekmi finala niso izkoristili prednosti domačega parketa, Minnesota je slavila s 105:100 in znižala izid v seriji na 1:3. Dallas bo imel v petek novo priložnost, da se uvrsti v finale in se za naslov prvakov lige NBA 2024 pomeri z Bostonom, ki je izločil Indiano s 4:0 v zmagah.

Kdo bo igral?

Pri Dallasu bodo odločitev o tem, ali bodo Dončića poslali na parket v gosteh v Minneapolisu, sprejeli tik pred tekmo. Dončić ima že od začetka končnice težave s kolenom in gležnjem. Pred vsako tekmo končnice doslej je bil njegov status negotov, a je vseeno na vsaki tekmi končnice do zdaj pomagal ekipi.

Lively se je medtem vrnil na trening, a ostaja vprašljiv zaradi poškodbe mišic v vratu. Bo pa peto tekmo izpustil Olivier-Maxence Prosper, ki ima težave z gležnjem.

Nobena ekipa v zgodovini končnice lige NBA se ni vrnila po zaostanku 0:3, da bi zmagala v seriji. Po podatkih NBA jih je od 155 ekip, ki so zaostajale z 0:3, zgolj 11 izsililo šesto tekmo, le štiri pa so nato zaigrale na sedmi tekmi serije ter venomer izgubili.

Volkovom je na četrti tekmi finala uspelo omejiti učinkovitost obeh ključnih igralcev Dallasa, tako Luko Dončića kot Kyrieja Irvinga so prisilili v najnižji seštevek točk in najslabši odstotek meta v seriji. »Smo v NBA, človek. Nobena ekipa se ne bo kar tako predala in meni in Luku podarila odprtih metov,« je dejal Irving po četrti tekmi.

»Zmagali so. So odlična ekipa. To sem rekel pred vsako tekmo v tej seriji. Pričakujemo, da bodo naredili isto stvar v Minnesoti – nastopili bodo s fizično igro in igrali pred domačim občinstvom ter otežili stvari meni in Luki.«

Dončić je v prvih treh tekmah v povprečju dosegal 32,7 točke ob 46,4-odstotnem metu. Na četrti tekmi je iz igre metal 7:21 in dosegel 28 točk. Irving je v prvih treh tekmah v povprečju dosegal 27,7 točke ob 52,5-odstotnem metu. Na četrti tekmi pa je zadel 6 od 18 metov ter končal pri 16 točkah.