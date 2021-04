Huda nesreča nogometaša NK Maribor: avto našli na strehi 170 metrov od kraja trčenja

Vozilo se je večkrat prevrnilo

Huda prometna nesreča se je na regionalni cesti Črnomelj–Metlika zgodila v soboto ob 19.28. PU Novo mesto poroča: »21-letni voznik osebnega avtomobila BMW je vozil iz smeri Črnomlja proti Metliki. Zaradi hitrosti je v ovinku izgubil oblast nad vozilom in trčil v prednji del audija, ki ga je vozil 23-letni voznik. Voznik BMW je zapeljal s ceste in trčil še v travnati nasip, od tam pa je vozilo odbilo, se večkrat prevrnilo ter obstalo na strehi okoli 170 metrov od mesta trčenja. V nesreči sta se hudo poškodovala 25-letnik in 23-letnik, ki sta sedela na zadnjih sedežih v BMW, voznik in 24-letni potnik, ki je sedel na sprednjem sedežu, pa sta bila lažje poškodovana.«



Lažje sta bila poškodovana tudi voznik audija in 23-letna potnica v njegovem vozilu. Vsi udeleženci nesreče so bili pripeti z varnostnim pasom. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

»Nesrečo, ki se je zgodila, iskreno obžalujemo., op. p.) je z nesprejemljivim početjem ogrozil sebe in druge, teže prekrška se vsi skupaj dobro zavedamo. Vsem poškodovanim želimo hitro, uspešno okrevanje, kot klub pa se zavedamo družbene odgovornosti. Naloga kluba ni le vzgoja nogometašev na igrišču, ampak tudi izven igrišča. Ozaveščenost v prometu je tema, ki je bila že doslej med prioritetnimi, očitno pa ji bomo morali tudi v prihodnje v sodelovanju z vsemi pristojnimi organizacijami namenili še več pozornosti. S poučnimi projekti za zdajšnje in bodoče mlade voznike, več informacij o naslednjih korakih pa bomo posredovali v prihodnjih dneh,« je o prometni nesreči, v kateri je bil udeležen Matko, dejal športni direktor NK MariborMatko v nesreči ni bil poškodovan, so pa poškodbe utrpeli preostali udeleženci. »Zadeve spremljamo, vsi v klubu smo z mislimi s poškodovanimi in njihovimi družinami,« so še sporočili iz kluba.Zaradi nesreče se mladi slovenski reprezentant Matko ni pridružil moštvu ob začetku aktivnosti v ponedeljkovem dopoldnevu in je ostal v družinskem krogu. »Aljoša se zaveda, da je s prehitro vožnjo storil hud prekršek. Vsi, še posebej pa športniki kot javne osebnosti, morajo biti zgled mladim, celotni družbi in od vsakega našega člana pričakujemo, da spoštuje pravila tako zaradi svoje kot zaradi varnosti vseh udeležencev prometa. Zdaj je v ospredju predvsem skrb za zdravje vseh vpletenih v sobotno nesrečo, vsa morebitna dodatna vprašanja in informacije pa so v nadležnosti pristojnih organov.«