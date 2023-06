Hormoni sreče v Rogaški Slatini: dežne kaplje tekmovalcem niso vzele poguma in volje.

Tek – profesionalni, rekreacijski, tisti za vrnitev med aktivne pred poletjem, za najvztrajnejše v vseh vremenskih razmerah … športna dejavnost, ki nas Slovence vedno znova navdušuje in združuje. Nič ni tako osvobajajočega in poživljajočega kot koraki, ki nas vodijo skozi različne terene, od urbanih ulic do slikovitih naravnih poti. Tek ni le način vadbe, temveč tudi priložnost za druženje, sprostitev in odkrivanje lepot naše dežele.

To je priložnost za odkrivanje lastnih meja, premagovanje ovir in doseganje ciljev.

To je več kot le gibanje. Je priložnost za odkrivanje lastnih meja, premagovanje ovir in doseganje ciljev. Prednosti teka so mnoge – izboljšuje telesno kondicijo, krepi srce in ožilje ter pripomore k vzdržljivosti. Poleg tega tekanje sprošča endorfine, hormone sreče, ki nam dvignejo razpoloženje in zmanjšajo stres.

Po slikoviti pokrajini

Vendar pa tek ni zgolj individualna športna aktivnost, je veliko več. In prav to dokazujejo številni tekaški dogodki, ki združujejo tekače različnih starosti, sposobnosti in interesov. Ti dogodki postanejo priložnost za druženje, spoznavanje novih ljudi in izmenjavo izkušenj. Skupaj prečkamo startno črto, si med tekom izmenjujemo spodbudne besede in si pomagamo do cilja.

Eden prepoznavnejših tekaških dogodkov je Afroditin tek s Štajerskim valom, ki je to soboto potekal že šestič. Ponuja edinstveno priložnost, da združimo strast do teka z odkrivanjem naravne in kulturne dediščine Rogaške Slatine. Tekmovalci se podajo na proge, ki jih vodijo skozi slikovite pokrajine, občudujejo znamenitosti kraja in se prepustijo čarobnemu vzdušju tekaške skupnosti.

Tokrat ni bilo nič drugače. Strastni udeleženci kljub dežnim kapljam niso izgubili volje in so se odločno podali na proge, da bi uživali v edinstveni izkušnji.

Na 10 km so med ženskami slavile Natalija Mašera, Aleksandra Kunstek in Ines Sukič.

Tekači so se merili na razdaljah 5 in 10 kilometrov v moški in ženski konkurenci, poleg tega so se udeleženci lahko preizkusili na promocijski progi, dolgi en kilometer, ki je vodila skozi srce Rogaške Slatine. Starejši so se družili na testni progi (2 kilometra), kjer so lahko uživali v čudoviti naravi in zraku. Organizatorji so letos pripravili še dve novosti, Afroditin pohod na Janino in Vozičkanje z Afrodito, ki sta privabili veliko dodatnih udeležencev in dodali poseben čar dogodku.

Dogodek sta s prerezom traku svečano odprla Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina, ter Danica Zorin Mijošek, ustanoviteljica in direktorica Kozmetike Afrodita, ki je pred enim letom prejela naziv častne občanke, hkrati pa je letos zasedla 3. mesto na lestvici 50 najvplivnejših oseb na Kozjanskem in Obsotelju, kar dodatno izpostavlja njeno predanost in pomen v lokalni skupnosti.

Pred začetkom so se pohodniki in tekači na 1 kilometer ogreli s skupinskim raztezanjem, nato pa je K. Simon FIT Team z dinamičnim ogrevanjem dodatno pripravil tekače na zahtevnejši progi. Nestrpno pričakovanje je nato preraslo v akcijo, ko so tekači na najdaljšo traso malo pred deseto uro startali, kmalu so jim sledili še tekači na 5 kilometrov.

Kulinarična doživetja

Seveda so svoje prispevala tudi kulinarična doživetja, saj so tekače ob prihodu na cilj pričakale izbranosti iz kuhinje šmarske Gostilne Krpan. Udeleženci so si lahko privoščili okusno hrano, ki je še dodatno pripomogla k sprostitvi in druženju. Sledila je slovesna podelitev nagrad in pokalov najboljšim. Izdelovalci Steklarne Rogaška so ustvarili prekrasne nagrade, ki so jih prejeli zmagovalci v moški in ženski kategoriji. Na stopničkah petkilometrske trase so v moški konkurenci slavili Andrej Debelak, Jan Kramer in Dino Jutriša, med ženskami pa so prva mesta zasedle Iza Polanec, Nataša Stojnšek in Mateja Mazej. Na 10 km so med ženskami odlično nastopile Natalija Mašera, Aleksandra Kunstek in Ines Sukič, med moškimi pa so slavili Vito Kunstek, Gregor Duric in Martin Ocepek.

Dogodek sta slovesno odprla Branko Kidrič in Danica Zorin Mijošek.

Afroditin tek v soorganizaciji Kozmetike Afrodita, radia Štajerski val in Javnega zavoda za turizem in kulturo ter Športne zveze Rogaška Slatina je tako uspešno združil šport, druženje, lepote Rogaške Slatine in zdrav način življenja v en sam čudovit dogodek. Udeleženci so se lahko pomerili na progi, občudovali naravno lepoto okolice ter uživali v prijetni družbi in odlični hrani.