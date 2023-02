Hokejski led v Kranju prekrili medvedki (FOTO)

Hokejski klub Triglav Kranj je ta teden, ko je članska ekipa na domačem ledu igrala s Hokejskim klubom Slavija Junior, pripravil dobrodelno akcijo zbiranja igrač. Po vzoru tekem v Kanadi in Ameriki, kjer je ta navada že zakoreninjena, je na kranjski led poletelo več kot 300 plišastih igrač, ki jih bodo hokejisti podarili kranjski porodnišnici, tu pa bodo pliški razveselili novopečene mamice in njihove novorojenčke.

Tik preden je poletel na led.

In plišaste igrače, ki bodo s kranjskega ledu potovale v bližnjo porodnišnico, so vseh barv in oblik – tako tiste najmanjše, da bi jih lahko spravil v žep, kot velikanske. Poleg medvedkov so navijači na led metali tudi druge igračke, njihove podobe pa so segale od samorogov in risanih junakov do ljubkih približkov preostalih živali in še kaj bi se našlo. Poleg dobrega odziva domačih navijačev, ki so vsi po vrsti na tekmo prišli s plišastimi igračami v rokah, je ta dan zaznamovala še visoka zmaga domače ekipe.

Rekord postavili v ZDA

Vseh barv in velikosti.

»Pobudo za prejem medvedkov v sklopu dobrodelnega dogodka je dal Hokejski klub Triglav Kranj. Ker smo bolnišnica, v kateri skrbimo tudi za rojstvo naših najmlajših, smo se na dogodek z veseljem odzvali. Medvedki že sami po sebi predstavljajo toplino in prijateljstvo. Mislim, da smo v otroštvu kar vsi, tudi mi, zdaj odrasli, imeli kakšnega plišastega medvedka, s katerim smo se stiskali, ko nam je bilo težko,« je pojasnila Lea Ahčin, pomočnica direktorja Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj.

Kot je dodala, ima ta nota, ki jo prinaša medvedek, pozitiven »učinek na slehernega otroka. Obenem se zavedamo, da so časi danes težki, za marsikatero družino so igrače luksuz, ki si ga težko privošči, zato verjamemo, da se bodo marsikateri mamici zasvetile oči, ko bo za svojega dojenčka ob rojstvu prejela simpatično darilce«. Pomočnica direktorja kranjske bolnišnice je še povedala, da z veseljem sodelujejo pri različnih dobrodelnih akcijah in da so pred leti na podoben način sodelovali s kranjskim Nogometnim klubom Triglav.

Kot zapisano prihaja navada k nam iz hokejsko obarvane Severne Amerike, kjer tovrstne dobrodelne dogodke imenujejo Teddy Bear Toss (metanje plišastih medvedkov). Podobne dogodke največkrat pripravijo v božičnem obdobju, pretežno ob hokejskih tekmah mladincev in otrok. Pri nas tovrstne dobrodelne akcije, ki povezujejo športne navijače s katero od lokalnih bolnišnic, še niso tako razširjene.

Otroci so komaj čakali, da domača ekipa doseže prvi gol.

Po dostopnih podatkih si je prvi tovrstni dogodek pred 30 leti zamislil direktor marketinga kanadske hokejske ekipe Kamloops Blazers. Prvo dobrodelno zbiranje plišastih medvedkov se je odvilo 5. decembra 1993, ko je ob prvem golu domače ekipe na led poletelo prek 2400 plišastih igračk. Ideja se je hitro širila po kanadskih ledenih ploskvah in postajala vse bolj priljubljena tudi drugje v hokejskem svetu, denimo v Avstraliji, na Švedskem, v Veliki Britaniji, poleg tega pa so dobrodelni medvedki postali spremljevalci tudi drugih športnih dogodkov, denimo košarkarskih in nogometnih.

Igralci mlajših selekcij so jih pridno pobirali.

Zdaj se čez lužo zna zgoditi, da na tovrstnih dobrodelnih hokejskih akcijah zberejo več deset tisoč plišastih igračk. Rekord je bil v Ameriki dosežen ravno te dni, ko so na tekmi hokejske ekipe Hershey Bears v Pensilvaniji zbrali več kot 67.000 plišastih igračk, razdelili pa jih bodo med 35 lokalnih dobrodelnih organizacij.

Takole je z ledu odšel eden največjih plišastih primerkov.