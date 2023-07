Hamburgerji, pica in kebab? Tudi to je na meniju teniškega zvezdnika

Dober teden je naokrog od spektakularnega wimbledonskega finala med teniškima velemojstroma – junakom nove dobe Carlosom Alcarazom in neuničljivim rekorderjem po številu zmag v moški karavani na turnirjih za grand slam Novakom Đokovićem. Prvi je osvojil svojo premierno wimbledonsko lovoriko, jo slavil z domačimi in prijatelji v domači Murcii, nato branil reprezentančne barve na turnirju za Hopmanov pokal. Srbski as pa si je po porazu v finalu vzel čas za počitnice na obali Jadranskega morja.

Letošnja wimbledonska finalista sta v tem tednu prosta. Kar presenetljivo je bilo, da se je 20-letni Španec nekaj dni po nepozabnem sklepnem dvoboju z Đokovićem že pridružil rojakinji Rebeki Masarovi, 73. igralki lestvice WTA, v Hopmanovem pokalu, v katerem je na koncu Hrvaška z Borno Ćorićem in Donno Vekić ugnala švicarsko navezo Leandro Riedl-Celine Naef.

Alcaraz se je zdaj vrnil k treningu, v Murcii si je s prijatelji dal duška ob slavju po svoji prvi wimbledonski lovoriki. In ko je doma, v nasprotju z Đokovićem nima tako strogega zdravega prehranjevanja. V Španiji uživa v hamburgerjih, privošči si pico, tudi kebab pri turškem prodajalcu tik pod družinskim stanovanjem. Tudi sam se rad smuka okrog štedilnika in pečice, za prijatelje najraje pripravi zrezke s pečenim krompirjem ali špansko krompirjevo omleto oziroma tortiljo. Seveda je drugače na turnirjih, takrat zelo skrbi za pravilen urnik prehranjevanja z rižem, ribami in polnozrnatimi testeninami.

Jadransko obalo ima zelo rad

In Đoković? Privoščil si je krajše počitnice, z družino odpotoval v Dubrovnik in se prepustil norčijam v morju. Navzoči pravijo, da se je še bolj sprostil na toboganu ali ob skokih z jahte kot njegova otroka Stefan in Tara. O tem, da ima ta 36-letni Beograjčan zelo rad jadransko obalo, je že dolgo znano, navsezadnje si je tudi Zadar med pandemijo izbral kot prizorišče enega od ekshibicijskih turnirjev, pa pozneje prestal veliko kritik, saj so jo številni udeleženci, vključno z njim, odnesli z okužbo koronavirusa ...