Grozljiva smrt: umrl slavni bodibilder, kljub nujni operaciji ga niso rešili (VIDEO)

Iz Indonezije prihaja novica o tragični smrti fitnes vplivneža Justyna Vickyja. 33-letnega bodibilderja, čigar nasvetom o prehrani in treningu je na Instagramu sledilo 30.000 ljudi, je med poskusom dviga 210 kilogramov pokončala palica z utežmi.

Nikakor mu ni uspelo zravnati nog, utež pa mu padla na zatilje. Odpeljali so ga v lokalno bolnišnico z zlomljenim vratom in kritično stisnjenimi vitalnimi živci, povezanimi s srcem in pljuči. Zdravniki so ga urgentno operirali, a je kljub vsemu trudu kirurga kmalu po operaciji umrl.