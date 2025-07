Grozljiva novica z gore: nekdanja olimpijska prvakinja hudo poškodovana, bojijo se najhujšega scenarija

Nekdaj najboljša biatlonka na svetu Nemka Laura Dahlmeier se je hudo ponesrečila pri plezanju na Laila Peak v pakistanskem gorovju Karakorum. Po prvih informacijah je »vsaj hudo poškodovana«, poročajo nemški mediji, saj podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju zaradi težko dostopnega terena še niso znane.

Opazili so jo reševalci s helikopterjem, vendar do nje še niso mogli priti, medtem ko 31-letna športnica »ne kaže znakov življenja«, je ekipa še sporočila na Instagramu.

Dahlmeierjeva se je odpravila na pohod na Vrh Laila, goro z vrhovi, višjimi od 6000 m nadmorske višine. Enaintridesetletno plezalko naj bi med plezanjem v alpskem slogu v ponedeljek okrog poldneva na višini 5700 metrov zadeli padajoči kamni, pomoč pa je takoj poklicala njena partnerica v navezi. »Zaradi zelo izoliranega območja je reševalni helikopter lahko na kraj dogodka prispel šele v torek zjutraj, mednarodna gorska reševalna ekipa pa trenutno koordinira reševanje,« je potrdila njena ekipa.

Kraljica svetovnega prvenstva 2017 v Hochfilzenu s petimi naslovi in srebrno medaljo v šestih disciplinah, Laura Dahlmeier, je nato na zimskih olimpijskih igrah 2018 v Pjongčangu osvojila zlato v sprintu in zasledovanju ter bron v posamični dirki. V svoji najboljši sezoni v svetovnem pokalu 2016–2017 je Bavarka osvojila veliki kristalni globus za skupni seštevek ter mala globusa v posamični dirki in zasledovanju. Po Pjongčangu je kariero končala leta 2019 pri 25 letih.