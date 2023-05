Grozljiva nesreča na dirki: krivec za kaos kmet in njegovo blato (VIDEO)

Na mednarodni kolesarski dirka Tour de Bretagne po Franciji, se je pred dnevi zgodila huda nesreča. Kolesarji so z veliko hitrostjo pripeljali na del ceste, ki je bil poln blata, vse zaradi kmeta, ki ga je pred dirko posipal po cestišču.

Eden od kolesarjev je nenadoma zaviral in zdrsnil, za njim pa je nastal pravi kaos. Mnogi so zaradi nepazljivosti padli in se poškodovali, zato niso mogli nadaljevati dirke. »Vozili smo se po ozki cesti. Zraven je bila zorana njiva, kmet pa je na cesto stresel vso zemljo. Bila je suha, cesta pa je bila mokra in je bilo tri, štiri centimetre blata,« je povedal direktor skupine Groupama-FDJ Continental Jerome Gannat.

Le štirje kolesarji niso padli, pet pa jih je s hudimi poškodbami končalo v bolnišnici.

