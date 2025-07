Goran Dragić: Dončić? Malo bo moral izboljšati igro v obrambi

Že dve sezoni je športni upokojenec, a Goran Dragić ostaja zapisan košarki. Zdaj v drugačni vlogi, kot mentor, ambasador in akter v dobrodelnih projektih, v zasebnem življenju pa družinski človek, ki je potovanja s klubskim letalom zamenjal za družinske izlete.

Košarko pozorno spremlja, v profesionalne vode pa ga ne vleče, čeprav spremlja trende in razvoj dogodkov v ligi NBA. V kuhinji je mojster žara, na parketu pa verjame v možnosti Oklahome. Glede Slovenije je veliko bolj skeptičen.

Kako preživljate poletne dneve v Sloveniji?

»Z družino in prijatelji smo šli v hribe, na Kamniško sedlo, želeli smo si še na Brano, ampak nisem prišel gor. Imam malo strahu pred višino. Ko se je odprlo melišče, nismo imeli čelad, potem sem rekel, da mi tega ni treba in da ne grem več naprej.«

Vaš košarkarski tabor poteka že 11. leto. Kaj vam pomeni?

»Zelo lepo je biti ta teden z otroki. V moji ekipi so kot trenerji tudi nekdanji soigralci, lepo se ujamemo, imamo odlične pogoje. Tudi otroci uživajo. Mogoče je na začetku še malo težko, ko se poslovijo od staršev, je kakšna solzica, a že po nekaj dneh nihče več ne pogreša doma. Pri nas so telefoni prepovedani, želimo, da se otroci družijo med sabo. Zares je lepo, ko grem zvečer po hotelu in vidim skupinice 10 fantov in deklet, ki se pogovarjajo in smejijo. Drugače pa me sprašujejo o mojih soigralcih, kako je bilo igrati z Luko Dončićem, o izkušnjah iz kariere, vse jih zanima. Uživam v tej mentorski vlogi, veliko mi pomeni.«

Poletja zdaj niso več v znamenju košarke. Kako je videti vaš vsakdan?

»Zelo aktivno, veliko potujem z otrokoma, v tem res uživam in zdaj imam končno čas, da nadomestim zamujeno. Veliko je nogometnih in gimnastičnih turnirjev, v šoli je bilo še mirno, ker Viki in Mateo še nimata ocen, naslednje leto bo drugače. Mateo pravi, da že čuti pritisk. Oba sta zelo pridna. Ukvarjam se tudi z dobrodelnimi projekti, gradimo šolske centre in igrišča za otroke brez staršev in otroke, ki so bili ugrabljeni. Bil sem v Panami, z otroki gremo tudi v Kenijo na odprtje centra, šli bomo tudi na safari, to si želim doživeti. Veliko potujemo, želim, da otroka vidita svet.«

Medijska hiša Delo je skupaj s Fundacijo Gorana Dragića pripravila posebne brezrokavnike s kapuco, s katerimi so obdarili otroke. FOTO: Delo

Mar ne pogrešate rutine?

»Saj jo imam, le nekoliko je drugačna. Zjutraj vstajamo ob 6. uri, da se Viki in Mateo pripravita za šolo, sledi vožnja tja pa nazaj, takoj naredimo nalogo, potem pa so še druge stvari, kuhamo kosilo … Ni nam dolgčas. Ko pa so otroci pri Maji, imam nekaj več časa zase, z Grace greva na kakšno večerjo, načrtujemo bodoče tabore za otroke, vedno se nekaj dogaja.«

Ali zdaj že kuhate?

»Vedno bolje mi gre od rok v kuhinji. Nisem več želel naročati hrane, zato se učim kaj novega skuhati, sem mojster žara, zrezke zdaj res že pripravim odlično, pa tudi kakšne testenine in podobno. Zdaj poskušam delati zahtevnejše jedi.«

Pogrešate aktivno udejstvovanje v košarki?

»Predvsem ne pogrešam številnih poletov in spanja vsako noč v drugem hotelu, ne pogrešam napornega urnika. Imel sem nekaj ponudb, da bi ostal v košarki kot pomočnik trenerja, Eric Spoelstra me je poklical, a sem vse ponudbe zavrnil. Ne vidim se v trenerski vlogi, zahteva celo še več časa kot prej, moja prioriteta sta zdaj otroka. Morda kdaj pozneje, ko bosta odrasla, trenutno pa bi raje imel ambasadorsko ali mentorsko vlogo.«

Kako pa ste kot gledalec videli minulo sezono v ligi NBA?

»Doma je na televiziji vedno košarka, ves čas spremljam ligo NBA, tudi igre Zorana v Bilbauu sem gledal, kolikor sem jih zaradi časovne razlike lahko. Največ možnosti sem pripisoval Bostonu, dokler jih ni doletela poškodba Jaysona Tatuma. New York mi ni všeč, ker mi sistem, ko igralci igrajo 40 minut ali več, ni všeč. Spomnim se, kako utrujen sem bil, ko sem v končnici igral več kot 30 minut na tekmo, to je preveč. Denver je imel zanimivo zgodbo z menjavo trenerja, potem so odigrali sedem tekem proti Clippersom. Indiana je presenetila vse, Minnesoti se je videlo, da še ni zrela za uspeh. Spremljam tudi Miami, a smo trenutno v slepi ulici, bomo videli, kaj lahko v prihodnje naredijo, je pa tako, da se pri Miamiju vedno kaj dogaja.«

Otroci uživajo na taboru Gorana Dragića. FOTO: Delo

Da bo lahko Luka Dončić dal več energije v obrambi, bo moral imeti ob sebi boljše igralce v napadu, da bo nosil manj bremena.

Za Dončićem je prve slabe pol sezone v Los Angelesu. Ima ta ekipa potencial?

»Pri sestavljanju ekipe jih čaka še veliko dela. Takšne menjave za superzvezdnika še ni bilo, zdaj se bo vse vrtelo okoli Luke, a smo videli, da nimajo ravno dolge klopi, potrebujejo še nekaj igralcev. Bomo videli, kaj bo z LeBronom Jamesom, kaj bo z Austinom Reavesom, jasno pa je, da si vsi puščajo odprta vrata za poletje 2027, ko bo na voljo veliko zvezdniških prostih igralcev. Ekipe imajo podobno strategijo, tudi Los Angeles, takrat moraš imeti na voljo dovolj prostora v plačni strukturi, da se lahko poteguješ za zvezde. LA potrebuje štirico in petico, vse bo odvisno od tega, kaj si bodo lahko privoščili.«

Ste se videli z Luko? Vidimo poročila, da je zelo motiviran in s precej manj kilogrami pred novo sezono.

»Videla sva se na Krku, sicer pa imava vsak svoje družinsko življenje, vsak preživlja prosti čas z družino. Glede te sporne teže pa je tako: veliko se govori o tem, a če ti igralec na koncu daje po 30 točk na tekmo in je neustavljiv, kaj mu lahko očitaš? Moral bo malo izboljšati igro v obrambi, predvsem na prvem koraku ga res prehitro prebijajo, to je kar težko gledati, moral bi biti vsaj dva, tri korake zraven in nuditi odpor, četudi te potem prebijejo. Da bo lahko dal več energije v obrambi, bo moral imeti ob sebi boljše igralce v napadu, da bo imel manj bremena in bo lahko večkrat žogo dal od sebe, to energijo pa vložil v obrambo.«

Kako gledate na stanje v evropski košarki in številne odhode v študentsko ligo NCAA?

»Povsem razumem mlade košarkarje, zanje osebno je to dobro, za evropsko košarko in klube pa slabo. V ZDA jim ponujajo ogromno denarja, v nekaterih primerih več, kot bi zaslužili v ligi NBA, dobijo tudi izobrazbo. Če jim ne bo uspelo, se lahko vrnejo v Evropo. A to pomeni, da nadarjenih mladih v Evropi ne bo več, vračali se bodo igralci, stari 25, 26 let, kar ni dobro za košarko.«

Poletje bo tudi v znamenju evropskega prvenstva. Kaj lahko doseže Slovenija?

»To bo zadnja priložnost za nekaj košarkarjev, Zoran, Jaka Blažič, tudi Edo Murić se poslavljajo od reprezentance. Po mojem mnenju bi bilo treba dati priložnost mladim košarkarjem, jaz bi jih še več potisnil v ospredje, Mark Padjen bi zagotovo moral igrati, tudi Miha Cerkvenik. Ko smo bili jaz, Sandi Čebular, Jaka Klobučar in Gašper Vidmar stari 20 let, nam je Aleš Pipan ponudil priložnost. Realno Slovenija nima veliko možnosti za odmevnejši dosežek, zato je prav, da priložnost dobijo mladi.«