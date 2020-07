Goodyear v e-športu

Vrnitev znane znamke v motošport je povezana s spektakularnimi virtualnimi dirkami. FOTO: Goodyear

Popularnost e-dirk raste

Digitalni WTCR

Povezovanje navijačev in dirkačev

Eden največjih proizvajalcev pnevmatik na svetu Goodyear je še dodatno okrepil svoj položaj v virtualnem športu. Z njegovimi virtualnimi pnevmatikami so odslej opremljeni vsi avtomobili na e-športnem prvenstvu WTCR – dirkah turnih avtomobilov za svetovni pokal FIA.Veliko vrnitev v motošport na svetovni ravni je Goodyear v letošnji sezoni že dosegel z zmagami na vzdržljivostnem svetovnem prvenstvu FIA World Endurance Championship (WEC) in z novim partnerstvom z WTCR, zdaj pa to nadaljuje še s spektakularnimi virtualnimi dirkami.Medtem ko ekipe in navijači čakajo na nadaljevanje sezone avtomotošporta, industrija in širša skupnost praznino, ki je nastala zaradi epidemije koronavirusa, zapolnjujeta z virtualnim dirkanjem, ki privablja vedno več navdušencev. Vozniki na navideznih dirkah tekmujejo kar doma, z uporabo računalnikov in simulatorjev, navijači pa se jim lahko pridružijo na spletu in jih spremljajo v živo, kakor bi jih spremljali na dirkah v resničnem življenju.V svet e-športa se aktivno vključuje tudi Goodyear, pri čemer v virtualne dirke WTCR in 24 ur Le Mansa vstopa po že obstoječem sodelovanju na vodilnih dirkalnih prvenstvih. Goodyear je namreč edini dobavitelj pnevmatik za prvenstvo WTCR, zato so odslej z njegovimi virtualnimi pnevmatikami opremljeni tudi vsi avtomobili, ki bodo tekmovali na tem e-športnem prvenstvu, ki se je začelo sredi junija. Tako je omenjeno digitalno prvenstvo za pnevmatike goodyear eagle F1 supersport za turne avtomobile njihov prvi tekmovalni nastop na turnih dirkah iz samega svetovnega vrha, in to še pred prvo pravo dirkaško preizkušnjo v resničnem življenju, ki bo sledila pozneje letos.Na virtualni dirki 24 ur Le Mansa so bile tako prvič prikazane nove Goodyearove označbe. Dirka 24 Hours of Le Mans Virtual je e-športna dirka, ki se je odvijala v dneh, ki so bili sprva določeni za resnično 88. dirko francoske vzdržljivostne klasike.»V času izrednih varnostnih ukrepov je e-športu močno zrasla priljubljenost. Predvidevamo, da se bo trend nadaljeval, tudi ko se bodo začele 'prave' dirke, saj e-šport povezuje navijače in njihove dirkalne junake,« je ob tej priložnosti poudaril, Goodyearov direktor za motošport. »Dolgoročno bomo iskali načine, kako programerjem pomagati pri natančni reprodukciji dejanskih zmogljivosti Goodyearovih dirkalnih pnevmatik, in odločitve glede izbire pnevmatik ter strategije postankov za njihovo menjavo vnesli tudi v e-šport. Kratkoročno pa je to priložnost, da se povežemo z navijači in znamko prenesemo tudi v hitro rastoči svet virtualnega dirkanja,« je dejal Crawley.Še pred začetkom virtualnih 24 ur Le Mansa se je Goodyear predstavil že na virtualnih dirkah evropskega prvenstva v dirkanju s tovornjaki in v ligi eNASCAR. V resničnem življenju je že šestnajsto leto zapored ekskluzivni dobavitelj pnevmatik za evropske tovornjaške dirke, v Nascarju pa je edini dobavitelj od leta 1997, sicer pa je v tem ameriškem motošportu prisoten že od leta 1954.