Gliha ni več selektor, nasledil ga je Ačimović

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na svoji prvi seji, ki je zaradi težav z novim koronavirusom potekala preko videokonference, sprejel predlog predsednika NZS Radenka Mijatovića in razrešil Primoža Glihe z mesta selektorja reprezentance do 20 oziroma 21 let. Novi selektor mlade reprezentance pa je postal Milenko Ačimović.



Nekdanji slovenski reprezentant, s Slovenijo je nastopil na evropskem prvenstvu 2000 in svetovnem prvenstvu 2002, bo že v ponedeljek zbral reprezentante za prihajajoči pripravljalni tekmi proti Nemčiji (12. november) in proti Rusiji (17. november).

Nesoglasja med igralci in selektorjem

Mijatović se je sicer za predlog o razrešitvi Glihe odločil po opravljenih pogovorih in pridobljenih informacijah v povezavi s poročanjem o nesoglasjih med igralci in selektorjem mlade reprezentance. V pogovorih je ugotovil, da je zaupanje med igralci in selektorjem porušeno.



Pri odločitvi predsednika zveze, ki je pred dnevi dobil drugi štiriletni mandat na vrhu krovne nogometne organizacije v državi, gre za razplet zgodbe o protestnem pismu mladih reprezentantov zoper Gliho. Portal Nogomania je namreč 14. oktobra poročal, da so člani reprezentance do 21 let v njem navedli več pritožb glede selektorjevega pristopa.