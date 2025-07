Glasno peli »Kosovo je srce Srbije«, sledil kaos (VIDEO)

Iz Srbije poročajo o hudih izgredih, potem ko so poljski navijači peli napev »Kosovo je srce Srbije«. To je izzvalo burno reakcijo domačih navijačev, je dogajanje povzel Narodni.hr.

Burno dogajanje se je dogajalo na tekmi Novi Pazar - Jagiellonio Białystok. Potem ko so poljski navijači glasno skandirali slogan, ki se je nanašal na ozemeljski status Kosova, so izbruhnili spopadi med obema skupinama navijačev. Varnostne sile so morale posredovati, da bi umirile situacijo in preprečile širjenje izgredov.

Organizatorji tekme so takoj obsodili potezo Poljakov in poudarili, da mora šport ostati prostor enotnosti in spoštovanja, ne pa delitev in konfliktov. Prav tako so pozvali vse prisotne, naj se izogibajo političnim sporočilom, ki bi lahko vodila v nered in motenje javnega reda in miru.