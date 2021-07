Gazirana pijača ali pivo? Italijanski junak: »Danes pijem vse«

FOTO: Alberto Lingria Reuters

Ena izmed najbolj razvpitih tem pravkar končanega evropskega nogometnega prvenstva so bile steklenice sponzorskih pijač Coca-Cole in Heinekena, ki so jih postavili pred nogometaše na novinarskih konferencah.Pravi škandal je povzročil, ko je umaknil Coca-Colo in sporočil, da je bolje piti vodo. Ronaldu je sledilpa je iz verskih razlogov umaknil steklenico Heinekeina.Odziv ruskega selektorjaje bil nasproten, saj je z užitkom pil pijačo z mehurčki.No, vse skupaj pa je po velikem finalu zaključil italijanski nogometaš, ki je na novinarsko konferenco prišel s trofejo najboljšega igralca tekme in po eno steklenico Coca-Cole in Heinekena. Najprej je spil požirek piva in dejal, da si je to zaslužil in potem še požirek gazirane pijače: »Danes pijem vse«.