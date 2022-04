Ganljiva poteza Ronaldovih navijačev: poglejte, kaj so naredili med tekmo (VIDEO)

Cristiano Ronaldo preživlja najhujše dni v življenju. Kot je pred dnevi sporočil javnosti, je njihovo družino pretresla velika tragedija. Njegova partnerica Georgina Rodriguez je rodila dvojčka, toda preživela je samo hči, sin pa je na njihovo veliko žalost umrl.

Portugalec ni odpotoval s svojo ekipo Manchester United v Liverpool, ampak je v teh težkih časih z družino. Navijači rdečih so v sedmi minuti tekme naredili čudovito gesto. Čeprav izgube otroka ne more nadomestiti nobeno dejanje, so navijači Ronalda in tudi njegovi tekmeci v sedmi minuti tekme zaploskali v podporo zvezdniku, ki se bori z najtežjo preizkušnjo v življenju.