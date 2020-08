Gajser vs. Herlings, tretje dejanje

Se še spomnite začetka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu? Bolj megleno? Prvak Tim Gajser in Jeffrey Herlings sta v začetku marca bila hudi bitki na nizozemski mehki mivki, za las je bil boljši domači matador. Natanko pet mesecev pozneje bosta favorita v razredu MXGP na malce trši mivki. Kar tri pokoronske dirke bodo v Latviji, prva jutri.



Po nedeljski VN Latvije bo v najbolj slovanski baltski državi v sredo VN Rige in prihodnjo nedeljo VN Kegumsa, nakar naj bi se karavana podala v Turčijo. Po uvodnih dveh dirkah v Valkenswaardu, kjer sta na vsaki po enkrat zmagala Gajser (Honda) in Herlings (KTM), ima slednji 94 točk, Slovenec 85 in tretji Antonio Cairoli 68 točk. V razredu MX2 je tam do prve točke za 20. mesto privozil in priskakal Jan Pancar (Yamaha), ki bo nastopil tudi v Latviji.



Slovenska aduta sta se na nadaljevanje sezone pripravljala na Hrvaškem (Podravina) in verjameta, da sta dobro opravila delo. »Vsi smo se znašli v enakem položaju. Škoda, da je prišlo do prekinitve, začetek je bil zelo dober, bil sem v formi, ki sem jo poskušal vzdrževati teh pet mesecev. Časa je bilo več kot dovolj. Treningi, testiranja, nastavitve. Lahko rečem, da sem se zlil z motorjem, ki mi ga je Honda pripravila za letošnjo sezono,« je optimist pred restartom Gajser, ki se je udeležil tudi nekaj dirk državnega prvenstva. »Takšne tekme so najboljši trening,« pravi Haložan, vesel, ker je v Sloveniji vse več dirkačev in s tem vedno močnejša konkurenca. Bržčas je za to v veliki meri zaslužen sam, a tega pač ne bo izjavil. Preveč je skromen. Toda ne na progi, tam vedno meri na zmago in verjame, da mu bo uspelo ubraniti naslov svetovnega prvaka.



Hrvaške ni izbral naključno za zadnje treninge, tudi ni hotel nagajati domačim epidemiologom in demagogom. »Dejstvo je, da v tem delu Evrope ni nobene peščene podlage, na Hrvaškem pa so razmere zelo podobne tistim, ki nas čakajo najprej v Kegumsu in pozneje v belgijskem Lommelu.« Starti zelo pomembni Prva nedeljska dirka bo ob 12., druga ob 15. uri. Kvalifikacije bodo danes ob 11. uri. Ko so dirke tako zgoščene, odločajo malenkosti, pomemben dejavnik bo tudi telesna pripravljenost, se strinja dirkač s številko 243. »Vsak manjši padec, vsaka majhna poškodba te lahko zavre. Časa za regeneracijo ali resno masažo ne bo. Starti bodo zelo pomembni. Dober začetek je lahko 60 ali 70 odstotkov dirke. V ospredju lahko držiš svoj ritem, izbiraš idealne linije in nadziraš tekmo,« bo od spusta zapornice na polno obrnil Gajser, ki ima v karieri 19 zmag v MXGP (prvak v letih 2016 in 2019), še pet jih je vpisal v razredu MX2, kjer je naslov prvaka osvojil leta 2015. Cilj v tej čudni sezoni je samo eden: ubranitev naslova, ampak to bo precej zahtevna naloga: »V MXGP so res velika imena, ogromno voznikov nas lahko pride med prve tri. Zanimivo bo, komaj čakam, da se spet začne.«