Gajser pred dirko prestajal pekel: poglejte, kaj se mu je zgodilo (FOTO)

Na terapiji. FOTO: Instagram

Na terapiji. FOTO: Instagram

Pred dirko je bil na številnih terapijah. FOTO: Instagram

Svetovni prvak v MXGPje že večkrat dokazal, da je mož jeklenih živcev in telesa. Ta konec tedna je na dirki svetovnega prvenstva na Sardiniji osvojil 12. mesto. A ima več kot upravičen razlog, da ga tokrat ni bilo v ospredju: na enem od treningov pred dirko si je pri padcu zlomil ključnico. Operirali so mu jo šele pred tednom dni, odtlej pa ga je čakala naporna rehabilitacija. Na instagramu je objavil kolaž fotografij, ki razkrivajo posledice terapije z ventuzami (vakuumska masaža), prav tako pa sveže šive na levi ključnici.»Vedel sem, da bo zelo težko. A po drugi strani sem vedel, da bo pomembna vsaka točka, zato sem poskusil. Kljub poškodbi se nisem počutil slabo, a v kvalifikacijah nisem prišel med 10 in to je precej poslabšalo moje izhodišče. Na žalost sem v prvi vožnji doživel dva padca, a se nisem predal. V drugi vožnji pa sem našel pravi ritem na težki progi. Čeprav me je bolelo, sem se boril in vesel sem, da sem dobil 15 točk, ki bodo morda odločilne,« je po tekmi povedal Gajser.