Gajser je bil šokiran: Če bi hotel biti maščevalen, bi šel v tožbo zaradi klevetanja

Tim Gajser, zdaj nekdanji svetovni prvak razreda MXGP in aktualni tretji motokrosist na svetu, je po zanj manj uspešni letošnji sezoni vse misli že usmeril v naslednjo.

Vsako leto je želja, da bi postal svetovni prvak

V pogovoru za spletno stran tekmovanja MXGP je pojasnil, da je trenutno na počitnicah na Hrvaškem, kjer si polni baterije po naporni končnici sezone 2021. Dodal je, da so že opravili nekaj testov, trenutno pa je osredotočen na to, da se sprosti in uživa. »Sezona 2021 je bila zanesljivo naporna, tako psihično kot fizično. Ni mi uspelo, da bi postal prvak, a bilo je veliko dobrih trenutkov. Seveda je težko, če si tako blizu, pa ti ne uspe, toda to je tudi motiv za naslednjo sezono, da bom popravil te malenkosti,« je dejal Gajser. Kot enega ključnih trenutkov sezone je izpostavil poškodbo, ki mu je odnesla veliko prednost v seštevku, pa nesrečen padec v Loketu in še nekaj stvari, ki niso videti velike, so pa pomembne, če v SP odloča nekaj točk, poudarja najboljši motokrosist zadnjih sezon.

Pri ciljih za sezono 2022 je bil jasen: »Vsako leto je želja, da bi postal svetovni prvak. To si želi vsak, jaz pa še posebej, saj že vem, kakšni so občutki ob tem, in ker sem bil letos tako blizu, bo želja še večja. Vsako leto imamo močnejšo konkurenco, a s pomočjo vseh v moji ekipi Honde sem prepričan, da nam bo uspelo. Veselim se, da se v ekipo vrača sotekmovalec Mitch Evans, ki je letos manjkal zaradi poškodb.«

Odločno zanikal, da bi bilo kar koli narobe

Za slovensko javnost pa je bil v njegovem pogovoru za Delo morda najbolj zanimiv del, v katerem se je odzval na nedavno informacijo, da naj bi imel ponarejeno potrdilo PCT. Gajser je odločno zanikal, da bi bilo kar koli narobe, pravi, da je bil ob teh informacijah šokiran. »Imam vse papirje in pri meni je vse čisto,« je dejal Gajser in na vprašanje, ali se je cepil, odgovoril pritrdilno.

»Umaknil sem se, ker se mi ni zdelo pošteno, pa tudi, ker je bila sezona naporna in sem potreboval malo miru, da zbistrim misli. Če bi hotel biti maščevalen, bi šel v tožbo zaradi klevetanja, a se mi s tem ne ljubi ukvarjati. Raje bom vse skupaj pozabil in se usmeril v prihodnost, v kateri želim biti spet najboljši na svetu,« je pogovor za časnik končal Gajser.