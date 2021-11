Formula 1 zavita v črno: Njegova zapuščina je neizmerljiva, za vedno bo del formule 1

Vodstvo formule 1 in moštvo Williams sta sporočila, da je danes v starosti 79 let umrl Frank Williams, ustanovitelj in nekdanji vodja moštva te ekipe v svetovnem prvenstvu formule 1. Williamsa so v petek sprejeli v bolnišnico, kjer je danes umrl v krogu družine. »Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl sir Frank Williams, ustanovitelj in vodja naše ekipe. Danes se spominjamo človeka, ki je bil naš navdih,« so sporočili pri Williamsu. Dodali so, naj navijači spoštujejo željo družine po zasebnosti v teh trenutkih, obenem pa pozvali, da namesto cvetja namenijo sredstva v sklad za raziskavo bolezni hrbtenjače.

»Njegovo življenje je poganjala strast po motošportu. Njegova zapuščina je neizmerljiva, za vedno bo del formule 1. Bil je privilegij, da smo ga poznali in delali z njim,« so ob smrti Williamsa zapisali na spletni strani formule 1.

Williams je bil v formuli 1 v različnih vlogah dejaven skoraj 50 let. V zadnjem desetletju je sicer vodenje ekipe prepustil hčeri Claire, lani pa je družina prodala moštvo investicijskemu podjetju Dorilton Capital. V najboljših letih je bila Williamsova ekipa ena najboljših v formuli 1. Williams in njegovi dirkači so osvojili sedem naslovov svetovnega prvaka med posamezniki in devet med konstruktorji, zadnjega sicer že precej oddaljenega leta 1997. Skupno ima ekipa Williams v formuli 1 114 zmag.

»Bil je velikan v našem športu. V življenju je prestal veliko preizkušenj, vsak dan se je boril na stezi in ob njej. Izgubili smo spoštovanega člana naše družine, močno ga bomo pogrešali,« pa je dejal izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali.

V bogati karieri v formuli 1 je Williams doživel številne vzpone in tudi padce. Sam je bil od leta 1986, ko si je v nesreči poškodoval hrbtenjačo, v invalidskem vozičku, kar pa ga ni oviralo pri njegovem delu ob stezi. Za njegovo ekipo so med drugim vozili tudi Nelson Piquet, Nigel Mansell in Alain Prost. A leta 1994 je doživel tudi enega najhujših trenutkov v formuli 1, ko se je na dirki v Imoli v njegovem dirkalniku smrtno ponesrečil brazilski as Ayrton Senna.