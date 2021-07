Footgolf je križanec golfa in nogometa

Nani Matjašič je dosegel zgodovinsko zmago v prestižni seriji FIFG 500. FOTO: D. V.

Prvo pravo igrišče za footgolf v Sloveniji z 18 luknjami so odprli 26. maja 2015 v Bovcu. V naravnem amfiteatru gora in idiličnem okolju je po oceni igralcev eno najlepših na svetu.

Na golfišču v Bovcu je tekmovala domala vsa smetana s svetovnim prvakom in vodilnim igralcem na svetovni lestvici na čelu ter našimi najboljši igralci. Trije tekmovalni dnevi so prinesli veliko uspeha tudi našim, dosegli so prvo zmago na prestižnih tekmah.V članski konkurenci je izjemen rezultat dosegel Ptujčanz drugim mestom, zaostal je le za zmagovalcemiz Slovaške.Tretje mesto je osvojil svetovni prvak Anglež, ki je v neposrednem dvoboju premagal našega državnega prvaka, domačina. Med 10 najboljših se je ob Emeršiču in Rosiču na 8. mesto uvrstil šes Ptuja.S srebrom v ženski konkurenci se je okitila naša državna prvakinja, ki je pristala med dvema Slovakinjama, zmagovalkoin tretjeuvrščenoPrvo, zgodovinsko zmago za Slovenijo na splošno v tej mladi športni panogi pa je v seniorski konkurenci dosegel član Sport kluba M, ki je že prvi dan ugnal vso konkurenco in dosegel celo najboljši rezultat v vseh kategorijah. Kljub izjemno težkim razmeram zaradi visokih temperatur je izkoristil izjemno priložnost in s taktično igro v drugem dnevu prišel do sanjskega rezultata in velike zmage. Drugo mesto je osvojil Slovak, tretji pa je bil Madžar. Domačinje osvojil odlično šesto mesto.V Bovcu so ob mednarodnem tekmovanju izpeljali tudi slovensko pokalno tekmovanje. Slovenski pokal med članicami je osvojila Nika Gerbec (FG Posočje Bovec), med člani je slavil Ian Emeršič (FG Ptuj), v seniorski konkurenci Nani Franc Matjašič (FG Sport klub M/Olimje).