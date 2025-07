Elitna serija Grand Chess Tour: Gukeš povsem popustil

Magnus Carlsen je zmagovalec tretjega turnirja 10. sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT). Zagreb je že petič gostil šahovsko elito, ki se je pomerila v hitrih disciplinah, Norvežan pa je v svojem tretjem nastopu v hrvaški prestolnici še tretjič končal povsem na vrhu. To je bil njegov edini nastop v tej sezoni serije, tako da je vodstvo v skupnem seštevku prevzel Francoz Alireza Firouzja, ki je tokrat veljal za enega glavnih favoritov, a je prišel le do petega mesta. V najboljšem položaju pred zaključnima turnirjema na ameriških tleh je tako njegov rojak Maxime Vachier Lagrave.

Prvi del turnirja v Zagrebu je minil v znamenju svetovnega prvaka Gukeša Domaradžuja, ki si je po porazu v uvodnem krogu z izjemnim nizom petih zaporednih zmag priigral veliko prednost pred zasledovalci. Najpomembnejšo zmago je dosegel v težko pričakovani partiji s Carlsenom, ki je bila v središču pozornosti. Mladi Indijec je še drugič zapored spravil na kolena slovitega nasprotnika. Tudi sicer je v prvem delu, ki je potekal v pospešenem tempu, Carlsen deloval bledo in nemotivirano, pred hitropoteznim nadaljevanjem pa je njegov zaostanek za Gukešem znašal kar štiri točke.

Beli na potezi Carlsen – Šarić, Zagreb 2025 Kako je beli izkoristil nespretno postavitev črnih figur in prišel do odločilne materialne prednosti? REŠITEV: 1.a3! Txd1 2.Txd1 Dxf2+ 3.Kxf2 Txb3 4.Td8+ in črni je pred izgubo obeh svojih lovcev nasprotniku priznal poraz.

Za popoln preobrat je nato potreboval le eno zares izjemno predstavo na prvi tekmovalni dan od dveh v najhitrejši disciplini. Njegovih sedem točk in pol iz devetih partij je bilo seveda precej več, kot je uspelo zbrati vsem ostalim igralcem, medtem ko je Gukeš z malo časa za razmišljanje povsem popustil in je zmogel vsega točko in pol.

Točkovna zaloga, ki si jo je na ta način priigral Carlsen, je bila dovolj velika, da je s povprečno predstavo zadnjega tekmovalnega dne dokaj zanesljivo prišel do nove prestižne tekmovalne lovorike. Čeprav je veliko komentatorjev omenjeni poraz proti Gukešu smelo označilo kot začetek njegovega tekmovalnega zatona in dokončne menjave generacij v svetovnem vrhu, je z izkušnjami, znanjem, intuicijo in predvsem izjemno zmagovalno miselnostjo na koncu dominacijo še podaljšal. Konec koncev je letos osvojil kar šest od sedmih turnirjev, na katerih je nastopil v različnih formatih in različicah igre.

Z odličnim zaključkom se je v Zagrebu na drugo mesto zavihtel Američan Wesley So, ki je na koncu za Carlsenom zaostal za dve točki in pol. Gukeš je bil tretji.