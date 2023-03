Duhovniki na malih počitnicah brcali in romali (FOTO)

Bo kdo mislil, da duhovniki le molijo. Daleč od tega, tudi šport jih mika in se mu radi posvečajo. Od leta 1985, takrat je bila ustanovljena slovenska nogometna reprezentanca Pax, se zbirajo ob žogi in golu, redno pa nastopajo tudi na evropskem prvenstvu dvoranskega nogometa. Tokrat so se odpravili v Romunijo na že 15. prvenstvo stare celine. Slovenija je nastopila v postavi kapetan Jože Povh (župnik župnije Maribor-Tezno), Francesco Bertolini (ekonom mariborske nadškofije), Klemen Jager (župnik pri sv. Marjeti pri Rimskih Toplicah), Janez Ferlež (župnik v župnijah Štanga, Prežganje, Janče), dr. Andrej Šegula (profesor na Teološki fakulteti in duhovni pomočnik v župniji Zadobrova), Tine Povirk (kaplan na Jesenicah), Bernard Rožman (župnik na Brdu pri Lukovici), pater Ivan Arzenšek (dominikanec, Petrovče), pater Matei Senteš (minorit, Ptuj), Mitja Franc (salezijanec, Maribor) in vratar pater Tadej Inglič (frančiškan, Brezje). Trenerski štab sta tvorila Stanko Plantak in Marjan Slapšak.

Zmedli velike favorite

»S prvenstvom smo bili zelo zadovoljni, tako z rezultati kot z vzdušjem. Res je, da ko smo na igrišču, se borimo in damo vse od sebe. Gre pa tudi za odklop, ko ni treba ves čas gledati na uro, to počnejo organizatorji, mi pa lahko uživamo. Ta prvenstva so res doživetje, male počitnice, ko si naberemo novih moči za naprej. Pa še ena stvar je – vsi čutimo neko hvaležnost, hvaležnost organizatorjem, ki se res potrudijo in nam pripravijo lepe dneve, doživetja,« je v imenu reprezentance strnil Andrej Šegula.

Slovenija je na tem prvenstvu odigrala pet tekem. V skupini so premagali Srbijo (3:2), s Kosovom so izgubili (1:4), prav tako so morali priznati premoč Bosni in Hercegovini (2:3). V predtekmovalni skupini so zasedli tretje mesto, v nadaljevanju pa premagali Kazahstan (3:1) in v zadnjem obračunu, v boju za deveto mesto, še Avstrijo (2:0). Za Slovenijo je tri gole dosegel Tine Povirk, po dva Bernard Rožman in Andrej Šegula, po enkrat so se med strelce vpisali Jože Povh, Mitja Franc, Francesco Bertolini in Klemen Jager.

Prihodnje leto pa v Albanijo! FOTOGRAFIJE: Ekipa Duhovnikov Pax

»Glede na to, da je trener, gospod Stanko, vedno z nami na treningih, nas dobro pozna. Za vsakega ve, bolj ali manj, koliko in kaj zmore. In tako nas tudi pošilja na igrišče. Na tekmi z Bosno in Hercegovino, favoritom, ki je na koncu osvojil tretje mesto, je naredil pogumno potezo. Ko smo zaostajali za dva gola, je iz igre potegnil golmana, na gol postavil igralca (ki je v bistvu tudi dober vratar) in s tem zmešal štrene BiH. V dveh napadih smo dali dva gola. Nasprotnikom iz BiH je postalo pošteno vroče, niso bili namreč navajeni izgubljati. Ne pomnijo, kdaj so na tekmi prejeli več kot dva gola. In potem se pojavijo Slovenci, ki ... No, to je bila ena zelo dobrih in učinkovitih potez našega trenerja in selektorja. Gotovo bi si on, glede na svoje strokovno znanje in kilometrino, želel še kakšnih naših bolj adrenalinskih potez, ampak ... Mogoče na naslednjem prvenstvu,« nam je povedal Šegula. Prvenstva se je udeležilo 16 reprezentanc. Naslov evropskih prvakov so ubranili Poljaki, ki so v finalu odpravili Portugalce, BiH je v boju za bron ugnala Slovaško.

9. mesto so Slovenci zasedli na EP.

Domačini so se izkazali

Ob športu je dušnim pastirjem ostalo dovolj časa za druženje. »Gostitelji so bili res gostitelji. Nastanitev, program, prijaznost. Vse je bilo zelo dobro organizirano. Res je, da smo se v teh 15 letih veliko naučili. Na prvih prvenstvih je bilo veliko dela s protokolom. Danes je tega manj in tudi pri tem se je pokazala resničnost pregovora: manj je več. Stvari tečejo. Pa tudi ritem prvenstva je bolj ali manj že ustaljen. Glede jezikov in prevodov si tudi ne delamo več prevelikih težav: na koncu vsi vse razumemo – vsaj tisto, kar moramo.«

Miha za Kazahstan Sodelovala sta še dva Slovenca: minorit Miha Majerič v reprezentanci Kazahstana in Marjan Plohl v avstrijski reprezentanci. Za Slovenijo pa je nastopil romunski pater Matei Senteš, ki deluje na Ptuju.

Ponosni na uvrstitev

Evropsko prvenstvo so začeli s sveto mašo, ki jo je vodil domači škof, ogledali so si muzej revolucije iz leta 1989, romali so k Mariji Radni, nekaj časa so imeli tudi za ogled mesta Temišvar na zahodu Romunije. Mesto ima bogato zgodovino. V srednjem veku je bilo pod turško oblastjo, nato pa je postalo del Avstro-Ogrske. »Med najpomembnejšimi zgradbami so katedrala sv. Jurija, operna hiša, pravoslavna cerkev in znameniti Trg sv. Trojice,« je našteval Andrej Šegula. Univerzitetno mesto, kjer študira 50.000 študentov, je bilo zelo primerno za prizorišče evropskega prvenstva, saj leži na križišču pomembnih poti, ki povezujejo Balkan ter srednjo in vzhodno Evropo.

In kakšni so žogobrcarski cilji naših duhovnikov? Še naprej se bodo dobivali in zavzeto trenirali, so nam zagotovili. Tudi zato, da bodo v formi za prihodnje leto, ko bo evropsko prvenstvo gostila Albanija. »V šali pravimo, da smo že začeli priprave; do velike noči namreč redno treniramo v Žalcu,« je sklenil naš sogovornik Andrej Šegula.