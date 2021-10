Drznih deklet še ne jemljejo resno (FOTO)

Če se boste v ponedeljek zvečer po naključju znašli v bližini vhoda v lokalno športno dvorano, vas bo tam pričakal veseli živžav. Okoli 16 deklet, enkrat več, drugič manj, med živahnim pomenkovanjem čaka, da se nabere vsa skupina za večerni trening.

Francozinja Julia oz. Del je trenerka ekipe.

Pisano družbo sestavljajo študentke in zaposlene, arhitektke, veterinarke, grafična oblikovalka in še bi lahko naštevali. Ženske z različnimi značaji in z različnih vetrov druži ljubezen do prav posebnega športa, roller derbyja. So prva in edina slovenska roller derby liga, kljub kar nekaj uspehom, ki jih imajo za seboj, pa se pri nas še vedno borijo za to, da bi jih jemali resno.

»Človek se vedno boji nečesa novega,« pravi predsednica Kluba Roller Derby Ljubljana Barbara Volk, ko beseda nanese na to, da so jih vrgli iz bivše telovadnice. Kontaktni šport na kotalkah, pri katerem se dve igralki iz nasprotnih moštev prebijata naprej, moštvo pa poskuša nasprotni igralki ta preboj preprečiti, ni nežen ne na pogled ne v praksi, vendar pa ni v njem nič prepuščeno naključju.

»Varnost je na prvem mestu. Imamo 85 strani pravil, ki jo zagotavljajo, poleg tega smo dobro zaščitene,« pojasni 30-letna Kris, ki je ena od veterank kluba. Spada med t. i. old meat, članice, ki sestavljajo tekmovalno ekipo. Kadar je na kotalkah, tako kot preostale članice, sliši na svoje posebno športno ime, ki si ga vsaka od tekmovalk sama izbere. Večina si izbere duhovita z osebno noto – Krisino tekmovalno ime je Kriss me, izpeljanka iz njenega imena in angleške fraze kiss me (poljubi me, op. a.).

Pogoj je polnoletnost

Najstarejša članica ekipe je 46-letna Julia, s športnim imenom Del. Francozinja, ki se je ustalila v Sloveniji, po poklicu lutkovna animatorka, pri roller derbyju vztraja že 11 let in je v skupini, skupaj s soigralko Reo Stardust, prevzela vlogo trenerke. »Ko se enkrat začneš ukvarjati z roller derbyjem, ne odnehaš. To je moj četrti tim, saj sem se, preden sem prišla v Slovenijo, veliko selila. Kamor koli odpotujem za dlje časa, se tam priključim lokalni roller derby ekipi,« pravi. Res je, roller derby je šport, ki te zasvoji, se strinja.

Pri tekmovalkah in novinkah je čutiti iskreno navdušenje.

»Mislim, da je roller derby redka priložnost za žensko, da lahko izrazi svoje resnično bistvo, ki pogosto ne ustreza predstavi, ki jo ima družba o ženskah,« meni. Kljub vsem pravilom in zaščiti je to šport, v katerem je veliko prerivanja, in članice se neredko s treningov vračajo z modricami. »Gre za kontaktni šport, in kot pri vseh drugih kontaktnih športih je tudi pri tem velik poudarek na fizičnem. Hkrati se, ker si si tako blizu telesno – to je v družbi redkost, saj večinoma držimo drug do drugega neko distanco –, spletejo tudi močne medsebojne vezi,« pojasni. Prav občutek skupnosti in enosti, ki ga začuti tudi tujec, ki se mimogrede znajde na njihovem treningu, je zagotovo eden od magnetov, ki privlačijo starejše članice, da se vedno znova vračajo na trening, in tisto, kar še dodatno pritegne novinke, t. i. fresh meat, da se odločijo, da se bodo podale v ta šport.

Mnoge članice se srečujejo tudi zunaj treningov, vsem, ki se klubu priključujejo na novo, pa je zagotovljen prijazen sprejem. »Roller derby je eden najbolj vključevalnih športov na planetu. Vsi so dobrodošli. Pridi in našli bomo način, da boš lahko z nami sodeloval in bil zadovoljen,« Del razloži, da se lahko v klub včlanijo tako mladi kot stari, tako tisti, ki so se že kdaj ukvarjali s kakim športom, kot tudi popolni začetniki. Edini pogoj je dopolnjenih 18 let.

Moških le malo

Na ponedeljkovem treningu so se skupaj z old meat zbrale tudi novinke. Ena od njih je 25-letna Živa Bardorfer, ki je bila na treningu šele tretjič. »Roller derby že nekaj časa trenira moja dobra prijateljica. Takrat sem ravno iskala nov šport, in ker imam rada adrenalinske, me je povabila, naj pridem pogledat trening. Za zdaj mi je zelo všeč,« pravi. Kot vse novinke, ki pridejo na trening brez kotalkarskega predznanja, se trenutno uči, kako pravilno stati na kotalkah ter, kar je ravno tako zelo pomembno, kako padati.

Dekleta so v resnici pristne prijateljice.

»Včasih sem trenirala downhill, tako da sem modric vajena,« se nasmehne, ko jo pobaramo o tej plati roller derbyja. Sicer pa klub trenutno išče tudi druge člane, ne le igralcev. V igri je poleg njih denimo vedno tudi sedem sodnikov, zato je tudi to ena od vlog, ki jo lahko prevzame novinka. Ali novinec, saj so, čeprav gre za večinoma ženski šport, v klubu dobrodošli tudi fantje. »Imeli bi tudi moško ekipo, vendar so se do zdaj navadno prijavljali največ po dva skupaj,« pojasni Kris. Trenutno imajo v svoji družbi le enega sodnika, nič pa ne bi imele proti, če bi bilo moških v klubu v prihodnosti kaj več.

Varnost je na prvem mestu, zato brez čelade ne gre.

Kot edina roller derby liga dekleta napol v šali, napol zares zase pravijo, da so avtomatično državne prvakinje, vidne uspehe pa dosegajo tudi na mednarodnih tekmah. »V skladu s slovensko naravo nam manjka samozavesti, ampak v resnici smo čisto hude. Vedno mislimo, da so drugi boljši od nas, vendar smo na tekmah do zdaj izgubile le enkrat. Pred tremi leti smo sodelovale na turnirju v Parizu, premagale vse tri preostale ekipe in osvojile prvo mesto,« je ponosna Del. Ekipa se trenutno pripravlja na prijateljsko tekmo, t. i. scrimmage v Manzanu (Udine).

Tokrat ne bodo tekmovale kot samostojna ekipa, ampak se bodo pridružile Italijankam Banshees – Roller Derby Udine. Scrimmagei so še posebno zabavni, saj se ekipe pogosto preoblečejo v skladu z določeno tematiko. Na tekmi, ki se bo odvrtela na noč čarovnic, 31. oktobra, bodo oblečene v duhu tega ameriškega praznika.