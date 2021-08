Drama z Norveško? Drozg je hladen kot led

Zadovoljen z minutažo

Štiri leta potem, ko so ga na naboru lige NHL izbrali Pittsburgh Penguins, sepripravlja za izjemno pomembno sezono. V Oslu, kjer se v četrtek začenjajo olimpijske kvalifikacije, bo imel novo priložnost za dokazovanje. Slovensko reprezentanco v norveški prestolnici čakajo tri tekme. Drozg si še kako želi februarja v Peking, saj še ni okusil slasti igranja na OI. Formo je 22-letni Mariborčan, ki je imel tudi nekaj težav z boleznijo, v minulih dneh pilil na Bledu, kjer se je zbrala manjša skupina reprezentantov pod vodstvom selektorja»Poskušal bom stisniti zobe, da bom v čim boljši formi v kvalifikacijah,« nam je zaupal Drozg, ki je na Gorenjskem užival v treniranju z zvezdnikom. »Bilo je precej težje, saj je igralcev manj in je tempo toliko višji. Ampak tudi to pride prav. Anže? Vsi vemo, kako kakovosten je, boljše dela tudi igralce okoli sebe. Zelo smo veseli, da nam bo pomagal do želenega cilja.«Ni skrivnost, da je Drozg veliko bolj navezan na štajerskega rojaka in soimenjaka, s katerim ostaja v stikih. Nekdanji član Detroit Red Wings mu je vedno na voljo. »Z Janom sva bolj ali manj vse leto na zvezi. Ne ravno vsak dan, temveč tu in tam. Če kaj potrebujem, vedno pomaga, tako je že od mladih nog. To veliko pove tudi o tem, kakšen človek je Jan – tudi takrat, ko ga ni v reprezentanci, zna pomagati,« o več kot 11 let starejšem Pesničanu pove Mariborčan.Čeprav je rojen 1. aprila, mu v Oslu ne bo do šale. »Definitivno je to moja najpomembnejša sezona, tako da bi v to kategorijo lahko prištel tudi ta turnir. Ampak zame osebno je vsak zelo pomemben, ne glede na to, za katero sezono gre,« je odločen Drozg, ki ni želel razpredati o tem, kako podrobno bodo njegove nastope spremljali v Pittsburghu. »To boste morali vprašati njih,« je dejal z nasmeškom, za katerim se skriva tudi zadovoljstvo nad uspešno sezono v AHL, kamor se je v vrstah Wilkes-Barre/Scranton Penguins vrnil po 16 tekmah v dresu SŽ Olimpije.»Zelo sem zadovoljen, imel sem precej več minutaže in celotno sezono odigral v AHL. Tudi trener mi je precej bolj zaupal, kar ti da določeno samozavest in zato igraš bolje. Vse stvari se tako odvijajo v boljšo smer,« se je v prihodnost, ki morda prinaša tudi preboj v NHL, zazrl Drozg.Z reprezentanco bo kvalifikacije začel z na papirju najtežjima tekmama proti Danski in Norveški, zadnji izziv pa bo Južna Koreja.»Turnir je zelo kratek, lahko se zgodi marsikaj. Vse, kar lahko zagotovim, je, da bomo dali sto odstotkov in igrali s srcem,« dodaja štajerski as, ki se ozira na slabe izkušnje risov z Norvežani, ki so Slovence dramatično ustavili na pragu četrtfinala v olimpijskem Pjongčangu. »To je lahko dodatna spodbuda ali pa tudi ne. Če bi dobili to tekmo, bi se lahko poplačalo vse za nazaj. Ta turnir je ob svetovnem prvenstvu eden največjih,« je še poudaril Drozg. Jan Krstovski