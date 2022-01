Drama v Melbournu: varnostniki z igrišča odnesli protestnika

V finalu teniškega OP Avstralije merita moči Rafael Nadal in Daniil Medvedjev. Teniški maraton pa je v deveti igri drugega niza prekinil protestnik, ki je skočil na igrišče in uprizoril pravi šov. V trenutku so varnostniki zavarovali oba igralca, protestnika pa dobesedno odnesli z igrišča.

Protestnik je imel v rokah transparent z vsebino, ki se je navezovala na begunsko problematiko v Avstraliji.