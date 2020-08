Drama v Barceloni: Messi zahteva odpoved

Argentinski nogometni zvezdnik Lionell Mesi je vodstvu Barcelone po faksu poslal sporočilo, da želi enostransko odpoved pogodbe.



Messijevi odvetniki so katalonskemu velikanu po faksu poslali sporočilo, da njihov klient želi enostransko prekinitev pogodbe v skladu s klavzulo, ki se je iztekla 10. junija. V slovitem katalonskem klubu menijo, da ima 33-letni Messi veljavno pogodbo z njimi do 30. junija 2021.

20 let zvest Barceloni

V zadnjem času so se številni španski in tuji mediji razpisali o odhodu Messija iz Barcelone. Južnoameriški nogometni čarodej v dresu blaugrane je že opravil pogovor z novim trenerjem Ronaldom Koemanom in mu dejal, da svojo prihodnost v večji meri vidi drugod kot v katalonski prestolnici.



Po navedbah španskih medijev je Messi, ki je kar 20 let zvest Barceloni, razočaran nad številnimi neuspehi na evropskih tekmovanjih, njegovo razočaranje pa se je poglobilo po polomu na četrtfinalni tekmi lige prvakov proti Bayernu, ki ga je Barcelona izgubila kar z 2 : 8.



Govorice o odhodu Messija iz Barcelone so sicer že dolgo tema pogovorov v nogometnih krogih, po mnenju španskih medijev pa so kandidati za nakup zgolj trije, in sicer Manchester City, Paris Saint-Germain ter milanski Inter.