Drama pri Olimpiji: ste videli, kaj so naredili Green Dragonsi? (VIDEO)

Poročali smo že, da je nogometni prvoligaš Olimpija dobil novega trenerja. Potem ko se je moral posloviti Hrvat Robert Prosinečki, je predsednik zeleno-belih Adam Delius potrdil, da bo novi strateg Španec Albert Riera.

Glasno godrnjali, nekateri maskirani

Tega so danes v klubu tudi uradno predstavili, na novinarski konferenci pa so glasno svoje nestrinjanje izrazili Green Dragons, predsednik zeleno-belih Adam Delius pa je ob tem povedal, da razume njihove želje, ampak da poznajo le eno stran in so bili zmanipulirani.

»Vrniti se mora privlačen nogomet, to je cilj in naloga vseh nas. Vendar to zahteva čas. Naj čez pol leta predstavim, kaj se je zgodilo. Takšnega sprejema, kot je bil danes, pa si trener ne zasluži in se mu za to opravičujem za to. Zame je pomembno, da imamo trenerja in da Olimpijo pripeljemo v vrh. Letos bomo morali zavihati rokave, naslednje leto pa nas bo težko kdo premagal,« je dejal Delius in povedal, da bodo predčasno za tri leta podaljšali pogodbo z Mustafo Nukićem ter da prihaja še nekaj okrepitev, ki bodo zapolnile trenutne vrzeli.

Ob tem okrog 20 Green Dragonsev, nekateri so bili tudi zamaskirani, Rieri ni pustilo dosti povedati in so na dokaj grob način izrazili nezadovoljstvo nad dogajanjem v klubu preden so zapustili dvorano. Še prej so se zapletli v besedni obračun z novim trenerjem Olimpije, ki je prav tako zapustil sobo.