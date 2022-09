Dragić nadrl slovenskega selektorja, sočne kletvice so padale kot po tekočem traku (VIDEO)

Slovenska košarkarska reprezentanca ima tri dni premora pred četrtfinalnim obračunom in tako čas, da si spočijejo ne samo telesa, ampak tudi glave. To jim bo po več izbruhih, ki smo jih videli med dozdajšnjimi tekmami, prišlo še kako prav. Na tekmi proti Belgiji je namreč prekipelo še Goranu Dragiću, ki se je znesel nad slovenskim selektorjem Aleksandrom Sekulićem. Ta je bil več kritik deležen že med in po tekmi z Bosno in Hercegovino, ki je doslej edina, na kateri je bila Slovenija premagana.

Na posnetku, ki je zaokrožil po spletu, je slišati Gogija, ki jih je med odmorom napovedal slovenskemu strategu. Takole je bilo slišati: »Čaki, Sale ... Kaj je? ... Toni naj skače, eden naj prevzame ... J**** ti mater, stari? J**** ti, Belgija dala meni 40 točk, p****. J**** napad!

Slovenskim košarkarjem je proti koncu le uspelo strniti vrste in premagati reprezentanco Belgije ter tako ostati v boju za najvišja mesta in morebiti celo ubranitev naslova na tokratnem evropskem prvenstvu.