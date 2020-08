Dončiću prekipelo: nad nasprotnika s pestmi, posredovali soigralci (VIDEO)

, ki je prvič v karieri nastopil v končnici lige NBA, je na zadnji tekmi dosegel 38 točk, devet skokov in devet podaj, skupno pa je imel povprečje dobrih 29 točk na tekmo. Čeprav je spet v le treh minutah junaško popeljal Dallas, ki je v tej seriji že preobrnil 21 točk zaostanka, z minus 23 na le šest točk zaostanka po trojki, popoln preobrat Dallasu, ki je prvič po letu 2016 nastopil v končnici, ni uspel.»Ponosen sem na našo ekipo, na to, kako se borimo,« je dejal Dončić po tekmi. »Mislim, da smo se borili vse do konca. Clippers imajo res neverjetno moštvo, zato je bilo zelo težko, vendar menim, da smo dali vse od sebe.« Slovenski zvezdnik je bil dominanten zlasti v drugem polčasu, v katerem se mu tokrat za spremembo ni bilo treba ubadati zTa mu je že na peti tekmi, tako menijo mnogi, namerno stopil na poškodovani gleženj, tokrat pa so sodniki Morrisa vrgli iz igre že v prvi četrtini, ko je nad Dončićem storil namerno osebno napako – grdo ga je udaril po desni strani glave, da je Slovenec padel. A Dončić se ni dal, takoj je vstal in se Morrisu postavil po robu, tako da so ju ločili šele soigralci in trenerji.