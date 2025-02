Razkril ozadje Dončićeva prihoda: »Ideja je nastala pred nekaj tedni na kavi« (FOTO in VIDEO)

Generalni menedžer košarkarske zasedbe Los Angeles Lakers Rob Pelinka je na novinarski konferenci s slovenskim asom Luko Dončićem dejal, da je bilo pred dokončanjem enega največjih poslov v severnoameriški ligi NBA ogromno ovir. Dodal je, da si je največje košarkarsko moštvo na svetu z Dončičem zagotovilo globalnega superzvezdnika.

»Seizmični trenutek v NBA«

Pelinka, ki je skupaj z generalnim menedžerjem Dallas Mavericks Nicom Harrisonom odgovoren za presenetljivo, a velikansko menjavo, je prihod slovenskega asa v Los Angeles označil kot »seizmični trenutek v NBA«.

»Razlog je predvsem ta, da je zdaj z nami globalni superzvezdnik, ki bo igral v dresu največje ekipe na svetu in pod najmočnejšo blagovno znamko v košarki. Ko vse združiš, to prinese zadovoljstvo na obraze vseh. In na tak način, z nasmeškom na obrazu, igra tudi Luka. To bo res posebno in nekaj, česar liga NBA doslej še ni videla,« je v prvem odzivu novinarjem dejal 55-letni Pelinka.

»Ideja je nastala pred nekaj tedni na kavi v Dallasu. Z Nicom sva veliko sodelovala pri Kobeju Bryantu, zato je bilo v najinih pogovorih čutiti veliko zaupanja,« je začetne poteze velike menjave razkril Pelinka.

Na novinarski konferenci, na kateri je sedel ob Dončiću, se je pomudil še pri najbolj perečem vprašanju, kdaj bo lahko slovenski as prvič zaigral v dresu jezernikov.

»Naša zdravstvena služba se bo iz dneva v dan pogovarjala z Lukovo ekipo. Vlada popolno zaupanje. Jutri ga čaka trening 'pet na pet' in iz dneva v dan bomo videli, kakšen je položaj. Ko se bo dovolj dobro počutil in bo samozavesten, bo zaigral,« je pojasnil generalni menedžer jezernikov.