Dončićev oče razkril skrivnost preobrazbe: tako se je Luka znebil odvečnih kilogramov (VIDEO)

Resnica je prišla na dan.
Fotografija: Saša Dončić. FOTO: Kevin Jairaj, Via Reuters Connect
Saša Dončić. FOTO: Kevin Jairaj, Via Reuters Connect

Košarkarska reprezentanca Slovenije je imela velike težave v skupinskem delu evropskega prvenstva. Na prvih dveh tekmah je doživela poraze, nato pa se je uspela pobrati, premagati Belgijo, Islandijo in Izrael ter si je tako zagotovila uvrstitev v izločilne boje.

V osmini finala evropskega prvenstva je Slovenija izločila tudi Italijo. »Azzurri« so bili poraženi z rezultatom 84:77, pred ekipo Luke Dončića pa je zdaj velik izziv – a tudi upanje, da se lahko prek Nemčije prebije v polfinale, kar bi za slovensko košarko v tem trenutku pomenilo izjemen uspeh.

Tekma bo na sporedu v sredo, dva dni pred tem dvobojem pa je Saša Dončić v Rigi spregovoril o aktualnih košarkarskih temah in razkril skrivnost fizične preobrazbe svojega sina Luke Dončića:

»Luka igra fantastično. Vidi se, da je v dobri formi in da je željan uspeha. On vodi to ekipo. Takoj po prihodu iz Los Angelesa je začel s treningi. Ko si v trenažnem procesu in delaš vsak dan, se to odrazi tudi na fizičnem videzu. V resnici ni naredil nič posebnega.«

Kot že rečeno, Slovence čaka četrtfinalni obračun evropskega prvenstva 2025 proti Nemčiji. Če jim uspe, bi se Luka Dončić in ekipa lahko prebili celo do samega zaključka tekmovanja in se morda vključili v boj za medalje – kar bi bila nedvomno prvorazredna senzacija za vse ljubitelje košarke, pa tudi za poznavalce igre pod obroči, ki so Slovence odpisali še pred začetkom prvenstva.

