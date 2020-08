Dončiča pričakali v zasedi, sledil je šok (VIDEO)

je na četrti tekmi končnice lige NBA s tekmo kariere poskrbel, da o njem govori ves svet. Čeprav se je ugibalo, ali bo zaradi zvina gležnja sploh zaigral, je s trojko ob pisku sirene Dallas popeljal do zmage nad moštvom Los Angeles Clippers s 135 : 133. Skupno je zbral 43 točk, 17 skokov in 13 podaj.Dolgo je bil nastop Dončića vprašljiv zaradi zvina levega gležnja na tretji tekmi, komaj 40 ur pred tem, pred tekmo se mu opravičil še, s katerim sta se dajala verbalno na tretji tekmi dvoboja. Po pritiskih vodstva lige NBA in trenerjaje Harrell čakal Dončića, mu položil roko na rame in se mu opravičil, ker mu je rekel 'a p**sy ass white boy' (temu bi lahko rekli nekako 'mehkužna bela ritka' oz 'mehkužni beli fantek'). Za nameček je tik pred začetkom četrte tekme trener Dallasana klopi pustilzaradi bolečine v desnem kolenu.Dončić je po mnenju mnogih odigral temo življenja in po koncu tekme ga je v slačilnici pričakalo mokro presenčenje. Takole so ga zalili navdušeni soigralci: