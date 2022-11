Dončića in njegovo drago ujeli pri najbolj običajnem početju (FOTO)

Čeprav je v ZDA superzvezdnik, ki ga na ulici ustavljajo oboževalci, pa se Luka Dončić ne vede prav nič zvezdniško in opravlja čisto običajne dnevne obveznosti kot vsak smrtnik. Z izbranko Anamario, s katero letos praznujeta 11. obletnico ljubezni, sta se odpravila po nakupih in se ustavila pri vitrini z mesom. Tam sta se pomudila nekaj časa in iskala pravi kos. Med izbiranjem ju je ujel oboževalec in fotografija je postala viralna.

Letos se je sicer namigovalo, da se je slavni parček razšel, vendar to ne drži. Več kot desetletje je minilo od dneva, ko sta se spoznala in ugotovila, da sta si pravzaprav usojena. Kot vsi njuni oboževalci vedo, se je parček spoznal na morju, ko je bilo našemu košarkarskemu zvezdniku komaj 12 let, Anamarii pa 13.