Dončić v središču škandala: legendo slovenskega športa izgnali iz dvorane (VIDEO)

V sredo zvečer je bila v ljubljanski dvorani Tivoli košarkarska tekma – povratna tekma finala lige ABA 2 med domačo Ilirijo in sarajevsko Bosno. Dogodek je zaznamovalo prisotnost dveh izjemnih imen slovenske košarke – Luke Dončića in Iva Daneua –, a tudi nepričakovan incident, ki je zasenčil športni del večera.

Izgon legende: Daneu moral zapustiti dvorano

V središču neprijetnega dogajanja se je znašel 87-letni Ivo Daneu, ikona jugoslovanske in slovenske košarke. Kljub temu so sodniki od njega zahtevali, da zapusti prizorišče – razlog pa naj bi bilo glasno nestrinjanje z njihovimi odločitvami.

Oglejte si posnetek trenutka, ko je moral Daneu sredi tekme zapustiti dvorano:

Ogorčen je bil nad tem, da sodniki niso dosodili očitnih korakov košarkarja Bosne. Po tekmi je incident komentiral:

»Gre za to, da sodniki niso dosodili očitnih korakov, in jaz sem jim to kazal. No, moj kolega je bil še nekoliko bolj živčen in je sodniku rekel, da je lopov. Tako sva oba morala zapustiti dvorano. Ampak na koncu ni nič hudega. Jaz sem mislil, da bom pomagal Iliriji. Baje je sodil najboljši sodnik, in če je res tako, je to zelo žalostno. Če najboljši dela takšne napake, potem ne vem, kam gre ta košarka,« povzema Ekipa.

Dončić stopil v bran: Bog košarke si zasluži spoštovanje

V bran legendarnemu Daneuu je stopil tudi Luka Dončić, ki je tekmo spremljal v prvi vrsti. Slovenski zvezdnik lige NBA je delil objavo Ilirije. Ljubljanski klub je zapisal:

»Hvala za tvojo podporo, bog košarke. Na žalost nisi mogel gledati cele tekme, košarka je bila preveč za sodnike. Ivo, hvala. Vedno boš imel sedež ob igrišču na tekmah Ilirije.«

Objavo je na svojem profilu na Instagramu delil tudi Dončić in s tem jasno pokazal, kaj si misli o ravnanju sodnikov.

3000 gledalcev, grenak poraz in odločitev v Sarajevu

Pred približno 3000 gledalci v Tivoliju se je odigrala napeta tekma med Ilirijo in Bosno. Domača ekipa, ki jo vodi trener Stipe Modrić, je imela priložnost za osvojitev naslova, a so gostje iz Sarajeva slavili z 68:77 in izsilili odločilno tretjo tekmo, ki bo odigrana v bosanski prestolnici.

Za Bosno je bil najbolj razpoložen Džarod Vest, ki je dosegel 19 točk in bil ključni mož večera.

Dončić je tekmo spremljal do konca, vendar ni bil neposredno vpleten v incident. Publika ga je pozdravila z bučnim aplavzom.

Odločitev sodnikov, da mora VIP-mesto zapustiti legenda Ivo Daneu, je sprožila val ogorčenja.

Na tekmi so bili še legende Zvezdan Mitrović, Nenad Marković, Danilo Tasić, Jasmin Hukić, Aleksandar Sekulić, Marko Milić in Jure Zdovc.