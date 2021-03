Dončić spet blestel, takole je šarmiral sodnico (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnikje bil osrednje ime sinočnjega dvoboja med moštvoma Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers. Mladi Ljubljančan je bil z 42 točkami namreč najzaslužnejši, da se je njegovo moštvo maščevalo za poraz in izpad v lanski končnici lige NBA.V skoraj 43 minutah igre je zadel 16 metov od 28 poskusov, vključno s šestimi meti za tri točke od 11 poskusov. Svojem strelskem izkupičku pa je dodal še devet podaj in šest skokov.Kamere pa so tudi zabeležile, da zna biti Dončić tudi pravi šarmer. Mnogi zdaj ugibajo, kaj je rekel sodnici, da jo je takole spravil v smeh: